Ηράκλειο: Τροχαίο με παράσυρση πεζού (βίντεο)

Πως συνέβη το ατύχημα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του πεζού.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στα Καπαριανά Ηρακλείου με τραυματισμό ενός 55χρονου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Δια – SOS-τε τη Μεσαρά η οδηγός ενός αγροτικού αυτοκινήτου αιφνιδιάστηκε από τον πεζό που διέσχιζε τον δρόμο καθώς στο σημείο εκείνο είναι πολύ σκοτεινά με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Στον τόπο του ατυχήματος κατέφθασε αμέσως ασθενοφόρο που τον μετέφερε αρχικά στο Κ.Υ. Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες με την κατάσταση του, σύμφωνα με το Δια-SOS-τε τη Μεσαρά, να κρίνεται κρίσιμη. Στην συνέχεια ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Αστυνομικοί του Α.Τ . Μοιρών εξατάζουν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Ο 55χρονος σύμφωνα με το Δια – SOS-τε τη Μεσαρά συνήθιζε να κινείται πεζός τον δρόμο καθώς πήγαινε σχεδόν κάθε μέρα από το χωριό του τη Μητρόπολη στις Μοίρες και επέστρεφε.

