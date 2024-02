Κόσμος

Πέθανε ο Αλεξέι Ναβάλνι

Οι ρωσικές αρχές, ανακοίνωσαν τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

Τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, ο φυλακισμένος ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε, ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές της περιφέρειας του Γιάμαλο-Νένετς όπου εξέτιε την ποινή του.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι συνελήφθη το 2021 ενώ ανάρρωνε μετά από απόπειρα δολοφονίας του με δηλητήριο από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο 47χρονος δικηγόρος και πολιτικός αντίπαλος του Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 19 ετών.

?? Alexei Navalny died in a penal colony, according to the Department of the Federal Penitentiary Service. pic.twitter.com/KIOJLyVGJu — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024

Ο υπ' αριθμόν 1 αντίπαλος του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε σήμερα στην φυλακή του Αρκτικού Κύκλου όπου εξέτιε 19ετή ποινή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές σωφρονιστικές αρχές.

«Την 16η Φεβρουαρίου 2024, στο σωφρονιστικό κέντρο N°3, ο κρατούμενος Ναβάλνι Α. Α. αισθάνθηκε αδιαθεσία έπειτα από περίπατο (...) τα αίτια του θανάτου του τελούν υπό εξακρίβωση», αναφέρεται στην ανακοίνωση των ρωσικών σωφρονιστικών υπηρεσιών.

«Οι διασώστες του σωφρονιστικούς καταστήματος έφτασαν αμέσως επί τόπου και επιχειρήθηκε ανάνηψη αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Οι διασώστες επιβεβαίωσαν επι τόπου το θάνατο του καταδίκου».

