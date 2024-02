Κοινωνία

Γλυφάδα: Εξιχνιάστηκε ληστεία σε χρηματαποστολή

Εξιχνιάστηκε η ληστεία χρηματαποστολής στη Γλυφάδα. Οι δράστες είχαν κάνει σειρά ανάλογων ληστειών.

Σειρά ληστειών σε χρηματαποστολές είχαν διαπράξει πέντε (5) ημεδαποί, ηλικίας 46, 48, 49, 51 και 53 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι δράστες είχαν συλληφθεί μετά από αστυνομική επιχείρηση τον Μάρτιο του 2022 στις περιοχές της Ηλιούπολης, του Κορυδαλλού, του Αγίου Δημητρίου και της Παιανίας.

Τότε έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, ο ένας με κράνος μοτοσικλετιστή και ο έτερος με μάσκα σιλικόνης, ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιού και πολεμικού όπλου τύπου Kalashnikov , υπάλληλο ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, τη στιγμή που αυτός ενεργούσε ανεφοδιασμό ΑΤΜ Τράπεζας που βρίσκεται στην Πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι. Ακολούθως αφαίρεσαν τέσσερις κασετίνες του ΑΤΜ, που περιείχαν μεγάλο χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια επιβιβάσθηκαν σε μοτοσυκλέτα που είχαν σταθμεύσει πλησίον, προκειμένου να διαφύγουν, πλην όμως λόγω μηχανικής βλάβης δεν κατέστη αυτό εφικτό και στη συνέχεια ακινητοποίησαν διερχόμενη οδηγό, της αφαίρεσαν το αυτοκίνητο, το οποίο στη συνεχεία εγκατέλειψαν σε κοντινό σημείο και διέφυγαν.

Όπως διαπιστώθηκε, οι παραπάνω είχαν κάνει ακόμα μία ληστεία σε υπάλληλο χρηματαποστολής, τον Δεκέμβριο του 2022, στη Γλυφάδα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε συνέχεια του από 2-3-2022 Δ.Τ. Γ.Α.Δ.Α. σχετικά με εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε χρηματαποστολές στην Αττική κατά το χρόνο που πραγματοποιούνταν ανεφοδιασμοί σε Α.Τ.Μ., εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, επιπλέον μία ένοπλη ληστεία σε βάρος υπαλλήλου χρηματαποστολής, που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της 10-12-2020 στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σημειώνεται ότι οι δράστες της προαναφερόμενης ληστείας είχαν συλληφθεί την 1-3-2022 και έκτοτε παραμένον κρατούμενοι σε καταστήματα κράτησης της χώρας.

