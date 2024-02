Παράξενα

Χαλκίδα: Ανήλικοι έστειλαν fake άσεμνη φωτογραφία μαθήτριας σε φίλους της

Η καταγγελία της κοπέλας και οι κινήσεις των Αρχών σε βάρος των φερόμενων ως δραστών του σκηνικού.

Μία 15χρονη μαθήτρια από τη Χαλκίδα πήγε το πρωί της Παρασκευής στο Αστυνομικό Τμήμα της πόλης και μαζί με τη μητέρα της κατήγγειλαν συμμαθητές της για διακίνηση άσεμνης φωτογραφίας της στο Instagram.

Οι συμμαθητές του κοριτσιού είχαν φτιάξει φωτογραφία της κοπέλας με άσεμνο σκίτσο και έστειλαν το fake υλικό σε 24 άτομα στο Instagram.

Σε βάρος δύο 15χρονων σχηματίστηκε δικογραφία, όπως και για τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

