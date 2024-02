Αθλητικά

Μπάσκετ - Κύπελλο: Ο Προμηθέας στα ημιτελικά με…περίπατο

Επικράτησε του Πανιωνίου και πήρε το "εισιτήριο" για την τετράδα του Κυπέλλου.

Ο Προμηθέας Πατρών συνέτριψε με 88-48 τον Πανιώνιο στα προημιτελικά του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Ανδρών, συμπληρώνοντας το... παζλ των ημιτελικών του θεσμού, καθώς οι Αχαιοί πήραν το τελευταίο «εισιτήριο» για την τετράδα, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό (17/2, 21:00).

Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, απλοποίησε τον έργο των Αχαιών απέναντι στον πρωτοπόρο της Α2 Ανδρών/Elite League. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου κυριάρχησε σε ριμπάουντ (40 έναντι 27) και δημιουργία (22 ασίστ έναντι 9), είχε καλύτερα ποσοστά ευστοχίας και με έμφαση στην άμυνα μετέτρεψε τον αγώνα σε... περίπατο, ολοκληρώνοντας την σπουδαία πορεία των «κυανέρυθρων» στο Κύπελλο Ελλάδας, που είχε αποκορύφωμα την κατάκτηση (για δεύτερη σερί σεζόν) του UNICEF Trophy, το οποίο του χάρισε και την πρόκριση στο Final-8.

Με την παραγωγικότητα στα ύψη και την άμυνα να καθηλώνει τον Πανιώνιο, ο Προμηθέας εξασφάλισε από το πρώτο δεκάλεπτο μία διαφορά ασφαλείας 14 πόντων (30-16 στο 10΄), διατήρησε την απόσταση μέχρι το ημίχρονο, ενώ περιορίζοντας τους «κυανέρυθρους» στους 6 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, έγραψε στο 30΄ το μη αναστρέψιμο 73-35, μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Κορυφαίος των νικητών Κάμερον Ρέινολντς με 16 πόντους, ενώ από την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη ο Δημήτρης Κακλαμανάκης ήταν ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό πόντων (10).

Τα δεκάλεπτα: 30-16, 51-29, 73-35, 88-48

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Μαγκλογιάννης, Χριστινάκης

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 16 (4), Κάουαν 4, Πλώτας, Κόνιαρης 2, Μπαζίνας 13 (3), Πάπας 11 (1), Χρυσικόπουλος 9 (2), Κόφι 6, Στίβενς 6, Ετσενίκε 6, Καραγιαννίδης 2, Χέιλ 13 (2).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Άρης Λυκογιάννης): Σκάνδαλος 4, Μιλεντίγεβιτς, Παπαδιονυσίου 8 (2), Αντωνάκης, Χάλαρης 5 (1), Κακλαμανάκης 10, Βουγιούκας 2, Παζιωτόπουλος, Βεργίνης 7 (1), Βαφειάδης, Ντέιβις 6, Γκίκας 6.

