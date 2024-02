Υγεία - Περιβάλλον

Παίδων “Αγία Σοφία”: Τηλεφώνημα για βόμβα (εικόνες)

Τηλεφώνημα για βόμβα δέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής το Παίδων "Αγία Σοφία".

Ρεπορτάζ, εικόνες: Γιώργος Καρκατζελάκης

Τηλεφώνημα για βόμβα δέχθηκε τηλεοπτικός σταθμός για βόμβα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, από μία γυναίκα αργά το βράδυ της Παρασκευής. Το τηλεφώνημα έγινε στις 22:00 και δόθηκε διορία μιάμισης ώρας για την έκρηξη της βόμβας.

Αμέσως σήμανε συναγερμός το σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, που επιθεώρησαν τον χώρο, όπου νοσηλεύονται εκατοντάδες παιδιά.

Το νοσοκομείο δεν εκκενώθηκε, έχουν ωστόσο απομακρύνθηκαν οι συνοδοί των ασθενών παιδιών και οι εργαζόμενοι, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου από δυνάμεις των ΤΕΕΜ.

Μετά από τον έλεγχο, διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει κάτι και όλοι επέστρεψαν στο κτήριο του νοσοκομείου.

