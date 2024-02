Αθλητικά

Ατρόμητος - Άρης: Άνετος... και ωραίος στο Περιστέρι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άρης συνέχισε το σερί των πετυχημένων αποτελεσμάτων με πέναλτι του Μορόν στο 33'

-



Συνεχίζοντας τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τον Άκη Μάντζιο στον πάγκο, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι, επικρατώντας με 2-0 του Ατρόμητου, σε αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Με τους Λορέν Μορόν (33’πέν) και Βλάντιμιρ Νταρίντα (90’+4’) οι «κίτρινοι» πήραν τους τρεις βαθμούς που τους δίνουν το εισιτήριο για τα Play Off. Λίγα πράγματα από την ομάδα του Σάσα Ίλιτς που έφτασε τις πέντε διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα.

Σε ένα μετριότατο, ποιοτικά πρώτο ημίχρονο, οι Θεσσαλονικείς ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι. Στο 18ο λεπτό, με ωραία εκτέλεση φάουλ, ο Μορόν ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση στη δεξιά του γωνία τον Παναγιώτη Τσιντώτα. Ακολούθησε η έμπνευση του Μάνου Γκαρθία να «κρεμάσει» από μακριά τον Τσιντώτα στο 24’, ενώ άστοχο ήταν και το σουτ του Κάρολ Αντζιέλσκι στο επόμενο λεπτό, στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία που δημιούργησαν οι γηπεδούχοι.

Πέντε λεπτά αργότερα έγινε η φάση που σημάδεψε το παιχνίδι. Ο Ατρόμητος βγήκε υποδειγματικά στην αντεπίθεση, με τον Χουλιάν Κουέστα να λέει με εντυπωσιακό τρόπο «όχι» στον Αντρέας Κουέν. Αντί για κόρνερ, όμως, ο διαιτητής Κωνσταντίνος Τσέτσιλας έκανε on field review, έπειτα από επισήμανση των Ευάγγελου Μανούχου και Ιωάννη Καραγκιζόπουλου στο VAR, για χέρι του Κουέν σε προσπάθεια του Γιακούμπ Μπράμπετς. Πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1 στο 33’ ο Μορόν, φτάνοντας τα 12 γκολ στη Super League.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την ωραία συνεργασία των Μάνου Γκαρθία και Μορόν, ωστόσο το πλασέ του σκόρερ βρήκε σε ετοιμότητα τον Τσιντώτα. Κάπου εκεί, όμως, ο ρυθμός έπεσε, καθώς οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να διαφυλάξουν τα νώτα τους ενώ οι γηπεδούχοι δεν είχαν εμπνεύσεις αν και διατηρούσαν την κατοχή της μπάλας.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 81’ για να απειλήσει μία ομάδα – ήταν οι «κίτρινοι» με δυνατό, μα άστοχο σουτ του Φραν Βέλεθ – με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με δεύτερο γκολ, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η σέντρα-σουτ του Άλβαρο Ζαμόρα σταμάτησε στο δοκάρι, με τον Νταρίντα να αντιδρά πιο γρήγορα από όλους και να κάνει το τελικό 0-2.

Ο Άρης πήρε το «τρίποντο» που του εξασφαλίζει τη συμμετοχή στα Play Off και, λογικά, την πέμπτη θέση ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Οι Περιστεριώτες, από την πλευρά τους, θα χρειαστεί να ανακάμψουν και να συγκεντρώσουν κάποιους βαθμούς για να μην κινδυνέψουν στα Play Out.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Καστοριάς)

Κίτρινες: Καμαρά, Κεσχρίντα, Τσακμάκης, Ρομπάιγ – Βέλεθ, Μάνου Γκαρθία, Σαβέριο, Νταρίντα.

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Τσακμάκης, Ντε Μποκ, Κεσχρίντα, Τζαβέλλας, Καμαρά, Ρομπάιγ (73’ Γιουμπιτάνα), Έρλινγκμαρκ (56’ Βαλένσια), Κουέν (84’ Βέργος), Αντζιέλσκι, Κούντε.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Φεράρι, Μάνου Γκαρθία (63’ Βερστράτε), Μπένετ (46’ Σαβέριο), Μπράμπετς, Νταρίντα, Μοντόγια, Βέλεθ (83’ Ντουκουρέ), Μορόν (70’ Ανσαριφάρντ), Ρόουζ, Σουλεϊμάνοφ (83’ Ζαμόρα).

Ειδήσεις σήμερα:

Κόρινθος: Παρέμβαση εισαγγελέα για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στα λαγούμια

Φορολογικές δηλώσεις: Για ποιους θα είναι φέτος προσυμπληρωμένες

Εμπαπέ - Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοινώθηκε στους παίκτες η άφιξη του