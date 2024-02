Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Λαμία: “Γκέλα” αλλά επιστροφή στην κορυφή (εικόνες)

Με ηρωική εμφάνιση και με δέκα παίκτες από το 39' έκοψαν δύο βαθμούς από τους "Πράσινους"

Η Λαμία –παίζοντας με δέκα παίκτες απ’ το 39ο λεπτό μετά την απευθείας αποβολή του Μαρτίνεθ- έκανε τη μεγάλη έκπληξη, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 απ’ τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής κι διέκοψε το σερί νικών των «πράσινων», στερώντας τους την ευκαιρία να ανέβουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «πράσινοι» έχασαν δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για τον τίτλο, έχοντας δύο δοκάρια με τον Σπόραρ (8’) και με τον Κώτσιρα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Λαμία πήρε προβάδισμα με τον Καρλίτος στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός «γύρισε» το σκορ με τα γκολ των Μπερνάρ (45’+3’) και Γερεμέγεφ, όμως η ομάδα της Φθιώτιδας πήρε το βαθμό της ισοπαλίας χάρις σε ένα γκολ του Τσιλούλη στο 68’.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παιχνίδι με κυριαρχική διάθεση πιέζοντας απ’ τα πρώτα λεπτά την άμυνα της Λαμίας. Μόλις στο 8’ από εξαιρετική κάθετη πάσα του Μαντσίνι, ο Σπόραρ βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, όμως το τελείωμά του χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Κοσέλεφ κι απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς των φιλοξενουμένων.

Από το 14’ έως το 23’ ο Παναθηναϊκός «έχασε» με μυϊκούς τραυματισμούς και τους δύο παίκτες της αριστερής πλευράς του (Βέρμπιτς, Χουάνκαρ), ενώ στο 26’ από κλέψιμο των παικτών του «τριφυλλιού» ψηλά και πολύ καλή κυκλοφορία, η μπάλα έφτασε στο Αϊτόρ που «εκτέλεσε», αλλά ο Κοσέλεφ έδειξε καλή αντίδραση και μπλόκαρε σε δύο χρόνους.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνέχισαν να πιέζουν και στο 29’ είχαν άλλη μία καλή στιγμή, όταν από το φάουλ του Μπερνάρ, ο Ακαϊντίν πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 39’ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Μαρτίνεθ της Λαμίας για πολύ σκληρό πάτημα με τις τάπες πάνω στον Ακαϊντίν.

Παρά το γεγονός ότι η Λαμία είχε αριθμητικό μειονέκτημα κατάφερε να βρει γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου. Από λάθος του Ακαϊντιν έξω απ’ την περιοχή, ο Σίντκλεϊ έκλειψε την μπάλα, έδωσε στον Καρλίτος ο οποίος πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του με σλάλομ απ’ τα αριστερά και με εξαιρετικό τελείωμα στην αντίθετη γωνία έκανε το 0-1.

Ο Παναθηναϊκός «απάντησε» αμέσως πριν βγει το ημίχρονο. Σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή της Λαμίας στο 45’+3’ ο Μαντσίνι γύρισε την μπάλα προς τα έξω στον Μπερνάρ, ο οποίος σούταρε αμέσως, με την μπάλα να κοντράρει και στον Νούνιες, καταλήγοντας στα δίχτυα του Κοσέλεφ για το «πράσινο» 1-1.

Ο Φατίχ Τερίμ «φόρτωσε» την επίθεσή του με την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, περνώντας στο γήπεδο και τον Άλεξ Γερεμέγεφ και «γυρίζοντας» το σύστημα σε καθαρό 4-4-2 και στο 49’ ο Σουηδός είχε την πρώτη καλή στιγμή του, με κοντινή κεφαλιά από σέντρα του Αϊτόρ που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια του Κοσέλεφ. Η επιμονή του Παναθηναϊκού επιβραβεύτηκε στο 59’. Σε νέα φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή της Λαμίας, ο Μαντσίνι έδωσε αμέσως στον Βαγιαννίδη, εκείνος γύρισε χαμηλά προς τη μικρή περιοχή κι ο Γερεμέγεφ έκανε το 2-1, βρίσκοντας δίχτυα για τρίτο σερί ματς πρωταθλήματος.

Στο 62’ ο Μλαντένοβιτς προσποιήθηκε και σούταρε με το δεξί, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 65’ το πλασέ του Μαντσίνι με το αριστερό μέσα απ’ την περιοχή έφυγε δίπλα απ’ τα δοκάρια. Η Λαμία αποδείχθηκε πόσο σκληροτράχηλη ομάδα είναι φέτος και στο 68ο λεπτό έφερε το ματς στα ίσα με τον Τσιλούλη. Από σέντρα του νεοεισελθόντα Τόσιτς, η μπάλα έφυγε με δύναμη στο δεύτερο δοκάρι κι ο Τσιλούλης με καρφωτή κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να πιέζει ξανά για να ανακτήσει το προβάδισμα και στο 72’ ο Κοσέλεφ έκανε εξαιρετική επέμβαση στο σουτ του Μπερνάρ, ενώ στο 80’ ο Τσιλούλης έχασε απίστευτη ευκαιρία στην αντεπίθεση, πλασάροντας ελάχιστα άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Ντραγκόφσκι.

Στο 85’ η κεφαλιά του Γερεμέγεφ μέσα απ’ τη μικρή περιοχή πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 90’ το σουτ του Λημνιού πέρασε λίγο άουτ απ’ το δοκάρι της Λαμίας. Το ματς έγινε γκραν-γκινιόλ στο φινάλε με τον Τζανετόπουλο να κόβει πάνω στη γραμμή το πλασέ του Ακαϊντίν στο 90’+1’ και τον Κώτσιρα να έχει ένα απίθανο σουτ στο οριζόντιο δοκάρι στο 90’+5’, χωρίς να αλλάξει το τελικό 2-2.

Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: 76’ Βαγιαννίδης - 16’ Σιμόν, 45’+4’ Σίντκλεϊ

Αποβολές: 39’ Μαρτίνεθ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης (78’ Κώτσιρας), Ακαϊντίν, Ούγκο, Χουάνκαρ (23’ λ.τρ. Μλαντένοβιτς), Ρουμπέν, Βιλένα (46’ Γερεμέγεφ), Μαντσίνι (78’ Λημνιός), Μπερνάρ, Βέρμπιτς (14’ λ.τρ. Αϊτόρ), Σπόραρ.

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Κ. Παπαδόπουλος, Σίντκλεϊ, Τζανδάρης, Νούνιες (68’ Τόσιτς), Σλίβκα (82’ Μάλτσι), Τσιλούλης (82’ Στάνκο), Μαρτίνεθ, Καρλίτος (57’ Κορνέζος).

ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΗΣ