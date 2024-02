Αθλητικά

Ολυμπιακός - Προμηθέας: “Έκλεισε ραντεβού” στον τελικό με τον ΠΑΟ (εικόνες)

Το εκρηκτικό τρίτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό στον Ολυμπιακό για να λυγίσει την αντίσταση του μαχητικού Προμηθέα και να προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό

Πανηγυρική πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Ανδρών, για 21η φορά στην Ιστορία του, πήρε ο Ολυμπιακός στα «Δύο Αοράκια».

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 91-77 του Προμηθέα Πατρών, στα ημιτελικά του Final-8 και αύριο (18/2, 19:00) θα παλέψουν για το τρίτο διαδοχικό τους τρόπαιο στο θεσμό και 12ο στο σύνολο, απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο, Παναθηναϊκό, με τον οποίο θα «κονταροχτυπηθούν» στην καταληκτική αναμέτρηση για 11η φορά στην Ιστορία τους.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο παρκέ από την τρίτη περίοδο, σβήνοντας κάθε όνειρο ανατροπής του Προμηθέα και πλέον επικεντρώνεται στην κατάκτηση του δεύτερου τίτλου της σεζόν, μετά το Super Cup.

Με 15 πόντους και 2/2 τρίποντα, ο Φιλίπ Πετρούσεφ οδήγησε την «ερυθρόλευκη» επίθεση, έχοντας άξιους συμπαραστάτες τους επίσης διψήφιους Μουστάφα Φαλ (11π.), Άλεκ Πίτερς (10π.), Μόουζες Ράιτ (10π.) και Τόμας Ουόκαπ (10π.). Από τους Αχαιούς πάλεψαν οι Άντονι Κάουαν (20π.) και Καμ Ρέινολντς (19π.), αλλά δεν κατάφεραν να γλιτώσουν από την... έκρηξη παραγωγικότητας των Πειραιωτών στην τρίτη περίοδο (σημείωσαν 30 πόντους σε αυτό το διάστημα).

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 40-36, 70-55, 91-77

Με καλά οργανωμένη άμυνα και τους Κάουαν, Χέιλ να δίνουν λύσεις στην επίθεση, ο Προμηθέας κοίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό μέχρι το 5΄ και όταν ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 11-10, καθώς στη συνέχεια ένα 8-0 των «ερυθρόλευκων», που είχε πρωταγωνιστή τον Ουόκαπ, βοήθησε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να ξεφύγει στο σκορ και να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο στο +8 (23-15).

Με την άμυνα του Προμηθέα να αιφνιδιάζει και πάλι τους νταμπλούχους Ελλάδας, οι Αχαιοί επέστρεψαν στο παιχνίδι, μείωσαν σε 25-23, ενώ με τον Ρέινολντς να σκοράρει κατά ριπάς προσπέρασαν στο 16΄ με 29-30. Ο Πετρούσεφ όμως συνδέθηκε άμεσα από μέση και μακρινή απόσταση, χαρίζοντας και πάλι το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, που πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +4 (40-36).

Από τα μισά της τρίτης περιόδου, όμως, οι «ερυθρόλευκοι» σοβαρεύτηκαν, έδεσαν την άμυνα τους και βρίσκοντας το μακρινό σουτ εκτόξευσαν τη διαφορά στους 15 πόντους στο 28΄ (65-50), ενώ δίχως να χάσουν τη συγκέντρωση τους ξέφυγαν με +17 (81-64) στο 34΄ και δεν κοίταξαν πίσω...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Τσαρούχα, Τσιμπούρης

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10 (1), Ράιτ 10, Κάναν 8 (1), Λαρεντζάκης 5 (1), Μήτρου-Λονγκ 7, Φαλ 11, Παπανικολάου 7 (1), Μπραζντέικις 8, Πίτερς 10 (2), Πετρούσεφ 15 (2).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 19 (2), Κάουαν 20 (2), Τζόουνς 2, Πλώτας, Κόνιαρης 4, Μπαζίνας, Πάπας 7 (1), Κόφι 4, Ετσενίκε 10, Χέιλ 11 (2).

