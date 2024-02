Κόσμος

Γαζα: Οι ΗΠΑ απειλούν να “μπλοκάρουν” την κατάπαυση του πυρός

Για ποιο λόγο οι ΗΠΑ δεν θα υποστηρίξουν την ψηφοφορία για το σχέδιο για ανακωχή.

Οι ΗΠΑ απείλησαν το Σάββατο να ασκήσουν για τρίτη φορά το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτουν για να εμποδίσουν την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχεδίου απόφασης που καλεί να κηρυχθεί «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, κείμενο για το οποίο η Αλγερία ζήτησε να διεξαχθεί ψηφοφορία την Τρίτη (20ή Φεβρουαρίου). Έπειτα από εβδομάδες συζητήσεων, η Αλγερία, που ανέλαβε την πρωτοβουλία έπειτα από την απόφαση στα τέλη Ιανουαρίου του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη που αξίωσε το Ισραήλ να αποτρέψει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας, ζήτησε να τεθεί το κείμενο σε ψηφοφορία μεθαύριο, ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η πιο πρόσφατη εκδοχή του κειμένου, η οποία περιήλθε σε γνώση του AFP χθες και για την οποία ζητεί να διεξαχθεί ψηφοφορία η Αλγερία, «απαιτεί άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός που πρέπει να τηρηθεί από όλα τα μέρη», την ώρα που οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 28.858 άμαχους, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. Το σχέδιο απόφασης απορρίπτει «τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού» και απαιτεί να σταματήσει αμέσως αυτή η «παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Ζητεί ακόμη την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Όπως και προηγούμενα κείμενα, που αντιμετωπίστηκαν με οργή από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, δεν καταδικάζει την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.160 ανθρώπους, κατά πλειονότητα άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Η αμερικανίδα πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ επέκρινε χθες με ανακοίνωσή της την απόφαση της Αλγερίας να τεθεί το κείμενο σε ψηφοφορία, επαναλαμβάνοντας πως «αντιβαίνει» τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη για να κηρυχθεί νέα ανακωχή, που θα επιτρέψει την απελευθέρωση ομήρων. «Για αυτόν τον λόγο, οι ΗΠΑ δεν θα υποστηρίξουν» τη διεξαγωγή ψηφοφορίας και «αν φθάσουμε σε ψηφοφορία για το τρέχον σχέδιο, δεν θα υιοθετηθεί», προειδοποίησε η κυρία Τόμας-Γκρίνφιλντ, απειλώντας εμμέσως πλην σαφώς πως θα ασκηθεί βέτο. Στα μέσα του Οκτωβρίου και κατόπιν στις αρχές του Δεκεμβρίου, παρά την πίεση της διεθνούς κοινότητας μπροστά στην επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας, οι ΗΠΑ πρόβαλαν το βέτο που διαθέτουν σε δυο σχέδια απόφασης που ζητούσαν άμεση κατάπαυση του πυρός. Το ΣΑ, βαθιά διχασμένο για την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και χρόνια, δεν έχει μπορέσει να υιοθετήσει για το ζήτημα παρά δυο κείμενα ανθρωπιστικού χαρακτήρα από την 7η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα. Το πιο πρόσφατο, που υιοθετήθηκε στην ψηφοφορία που διεξήχθη στα τέλη Δεκεμβρίου —οι ΗΠΑ απείχαν— ζητούσε να υπάρξει «μεγάλης κλίμακας» διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο. Δεν είχε ουσιαστικό αντίκρισμα. Παρά τον κίνδυνο νέου βέτο των ΗΠΑ, προ ημερών ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ριάντ Μανσούρ επέμεινε να τεθεί ξανά ψήφισμα σε ψηφοφορία. «Θεωρούμε πως πλέον επείγει το Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσει απόφαση» με την οποία θα απαιτεί να κηρυχθεί άμεσα «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» στον θύλακο, δήλωσε ο κ. Μανσούρ, κρίνοντας πως η παλαιστινιακή πλευρά φάνηκε «παραπάνω από γενναιόδωρη ως προς το να δοθεί περισσότερος χρόνος». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ