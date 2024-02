Κοινωνία

Αττική Οδός: Κλείνει τμήμα της για όλη τη νύχτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση του παραχωρησιούχου. Ποιες είναι οι εναλλακτικές διαδρομές.

-

Κλειστός λόγω εργασιών ο συνδετήριος κλάδος εισόδου από το Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου προς την Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς Αθήνα και Ελευσίνα από τις 19:00 το βράδυ της Κυριακής 18/02 έως τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας 19/02

Κλειστός λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνει από τις 19:00 το βράδυ της Κυριακής 18/02/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας 19/02/2024, ο συνδετήριος κλάδος εισόδου από το Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου προς την Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς Αθήνα και Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, η είσοδος των οχημάτων από το Εμπορικό Πάρκο στην Αττική Οδό θα γίνεται μέσω εκτροπής τους με εφαρμογή παρακαμπτήριας σήμανσης που θα οδηγεί στον έτερο συνδετήριο κλάδο στο ύψος του πρατηρίου υγρών καυσίμων (SHELL).

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνάκι: Φωτιά σε διαμέρισμα

Εξάρχεια: “Βροχή” από μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ

Λωρίδα της Γάζας: δεκάδες νεκροί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς