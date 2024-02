Κύπελλο Γυναικών - Παναθηναϊκός: Back to back τρόπαιο για το τριφύλλι (εικόνες)

Αθλητικά

Τα κορίτσια του Παναθηναϊκού, κέρδισαν το κύπελλο στο μπάσκετ, κόντρα στις Εσπερίδες.

Το τρίτο Κύπελλο στην Ιστορία της και 2ο συνεχόμενο κατέκτησε το μεσημέρι της Κυριακής (18/02) η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού.

Στον τελικό της 27ης έκδοσης της διοργάνωσης, που διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης, η ομάδα της Ελένης Καπογιάννη επιβεβαίωσε στον απόλυτο βαθμό τον τίτλο του φαβορί που είχε απέναντι στις Εσπερίδες Καλλιθέας και με το τελικό 87-62 έκανε το back to back και πανηγύρισε δίκαια την κατάκτηση του πρώτου εγχώριου τροπαίου.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 42-30 (ημ.), 69-46, 87-62

Στην πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων σε τελικό Κυπέλλου η Τζόουνς έκανε τη διαφορά στο β΄ μέρος και με ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια του αγώνα τον οποίο τελείωσε με 27 πόντους, η Αλέιν κυριάρχησε γι΄ άλλη μια φορά κάτω από τα καλάθια και με 22 πόντους είχε τεράστια συνεισφορά στην επιτυχία της ομάδας της. Η Πάτι με 18 πόντους ήταν η κορυφαία για το συγκρότημα της Καλλιθέας.

Ο Παναθηναϊκός είχε από την αρχή την πρωτοπορία στο σκορ, ξέφυγε ακόμη και με +8 (20-12), αλλά οι Εσπερίδες με το τρίποντο της Χιλέϊρι επτά δεύτερα πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου μείωσαν σε 20-15. Στο πρώτο δεκάλεπτο κορυφαία των «πρασίνων» ήταν η Αλέιν με 8 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Το πρώτο «τρίποντο» του Παναθηναϊκού στο ματς ήρθε περίπου 5 λεπτά πριν το ημίχρονο με την Τσβίτκοβιτς να «εκτελεί» και να «γράφει» το 28-22. Νωρίτερα με καλάθι τριών πόντων της Πάτι οι Εσπερίδες είχαν μειώσει σε 25-22.

Στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περιόδου οι «πράσινες» ανέβασαν... στροφές και με καλάθια από τις Σταμολάμπρου, Τζόουνς και Σωτηρίου ξέφυγαν ακόμη και με +13 (38-25), για να κλείσει το ημίχρονο με την ομάδα της Καπογιάννη στο +12 (42-30).

Κορυφαίες του «τριφυλλιού» στο διάστημα αυτό ήταν οι Αλέιν και Τζόουνς με 12 και 10 πόντους αντίστοιχα, ενώ εξαιρετική δουλειά σε άμυνα, επίθεση και δημιουργία έκανε η Σωτηρίου με 7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα κορίτσια του Παναθηναϊκού κυριάρχησαν στο δεύτερο μέρος με την Τζόουνς να επιστρέφει στο παρκέ μετά τα τρία φάουλ που έκανε στο πρώτο μέρος και να κάνει... «πάρτι».

Οι «πράσινες» πήραν γρήγορα διψήφια διαφορά στην 3η περίοδο που έφτασε και στο +16, οι Εσπερίδες προσπάθησαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι και κατάφεραν να μειώσουν στο -11, αλλά 2:30 πριν το 30ο λεπτό η διαφορά «εκτοξεύθηκε» στο +20 (64-44) με διαδοχικά καλάθια από τις Αλέιν και Τζόουνς, με την τελευταία να πετυχαίνει «γκολ-φάουλ» στην εκπνοή και να «γράφει» το 69-46.

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό περισσότερο χαρακτήρα, με τις «πράσινες» να αυξάνουν τη διαφορά (87-57) και στο φινάλε να πανηγυρίζουν δικαιολογημένα τη μεγάλη τους νίκη με το τελικό 87-62.



Διαιτητές: Βάσω Τσαρούχα, Γιάννης Αγραφιώτης, Νώντας Χριστινάκης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ελένη Καπογιάννη): Σταμολάμπρου 10, Παυλοπούλου 5 (1), Καμπάκα, Τσβίτκοβιτς 14 (2), Μπάτσιου, Σωτηρίου 9, Αλεξανδρή, Τζόουνς 24 (1), Θεοδωρομανωλάκη, Αλέιν 22, Χαιριστανίδου, Υφαντοπούλου

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Σόφτσης): Χιλέϊρ 12 (2), Χατζηβασιλείου, Μουρ 13, Πρίφτη 2, Κορρέ 9 (3), Μπενέκη 6, Μαργέλου, Πάτι 20 (2)

