Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το Κύπελλο

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του τελικού με τον Παναθηναϊκό που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στο Μπάσκετ.

Στα... χέρια του Ολυμπιακού, για τρίτη διαδοχική σεζόν, παρέμεινε ο τίτλος του Κυπελλούχου Ελλάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 69-58 του Παναθηναϊκού στον τελικό του Final-8, στα «Δύο Αοράκια», προσθέτοντας το 12ο τρόπαιο της Ιστορίας τους στον θεσμό. Παράλληλα, οι Πειραιώτες μέτρησαν την τέταρτη νίκη τους σε έντεκα τελικούς «αιωνίων» στην Ιστορία του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η φροντ λάιν του Ολυμπιακού (Μουστάφα Φαλ 13π., 7ρ., Μόουζες Ράιτ 13π., 6ρ., Φιλίπ Πετρούσεφ 10π.) έκανε την απαραίτητη ζημιά απόψε, απέναντι στους πολυνίκεις του θεσμού (20 κύπελλα) που δεν βρήκαν ποτέ το μακρινό σουτ (7/24 τρίποντα), μέτρησαν 17 λάθη και είχαν τον Κέντρικ Ναν σε επιθετική... ύπνωση (10π. με 0/5 τρίποντα) και τον Μάριους Γκριγκόνις (4π.).

Από τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Ντίνος Μήτογλου με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 12-14, 25-30, 39-47, 58-69

Σε μονομαχία των «Πύργων» των «αιωνίων» (Φαλ vs Λεσόρ), εξελίχθηκε το πρώτο δεκάλεπτο, με τις σκληρές άμυνες να έχουν την τιμητική τους, όπως και την αστοχία από τα 6,75 και τον Ολυμπιακό να «πατάει» στα δύο περισσότερα λάθη του Παναθηναϊκού (4 έναντι 2) και να κλείνει την περίοδο στο +2 (12-14). Ο «ερυθρόλευκος» σέντερ μέτρησε σε αυτό το διάστημα 6 πόντους, όσους και ο «πράσινος», κάνοντας καλύτερη δουλειά όμως στην άμυνα (είχε και 2 μπλοκ). Στα αξιοσημείωτα του πρώτου δεκαλέπτου, η ζαλάδα που αισθάνθηκε ο Κέινααν μετά από ακούσιο χτύπημα που δέχθηκε στο πρόσωπο, χωρίς όμως να συντρέχουν λόγοι ανησυχίας, καθώς επέστρεψε γρήγορα από τα αποδυτήρια που είχε μεταφερθεί και έθεσε εαυτόν και πάλι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι επιρρεπής στα λάθη (έφτασε τα 9 στο ημίχρονο, εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό που ολοκλήρωσε με 3), δεν βρήκε διάρκεια στη δημιουργία από τον Σλούκα και με τον Ναν να είναι εκτός κλίματος, ο Ολυμπιακός πάτησε... γκάζι και από το εις βάρος του 24-23 στο 16΄ απάντησε με σερί 0-7 για το 24-30 στο 19΄, βλέποντας τον Ουόκαπ να ευστοχεί στο πρώτο τρίποντο των Πειραιωτών στον αγώνα. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 1/2 βολές του Γκραντ, που διαμόρφωσε το 25-30 του ημιχρόνου.

Με τον Εργκίν Αταμάν να χαμηλώνει το σχήμα στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου, περνώντας τον Μήτογλου στη θέση «5», ο Παναθηναϊκός έχει πιο ευέλικτος, μάζεψε τη διαφορά (29-30), ενώ δεν άργησε να... προσπεράσει (32-31), αιφνιδιάζοντας τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, την κατάλληλη στιγμή αφυπνίστηκε ο Κέινααν και με τρίποντο στον αιφνιδιασμό χάρισε και πάλι το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» (32-34), ενώ με δεύτερη σερί «βόμβα» του από τα 6,75 έγραψε το 34-37 στο 26΄. Ο Μήτογλου απάντησε (39-39 στο 27΄), αλλά ήταν η σειρά του Πίτερς να συνδεθεί από τα 6,75 (39-42). Η τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Αταμάν άνοιξε τη διαφορά για τον Ολυμπιακό (39-43), ενώ τα «πράσινα» λάθη βοήθησαν τον Ολυμπιακό να μπει στην τέταρτη περίοδο στο +8 (39-47).

Ένα τρίποντο του Σλούκα στο 32΄ έδειξε να αφυπνίζει τον Παναθηναϊκό, αλλά με τον Ράιτ να πρωταγωνιστεί μέσα στην αντίπαλη ρακέτα (8 προσωπικοί πόντοι) και τον Πετρούσεφ να δίνει λύσεις από τα 6,75, ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφορά στο +10 για πρώτη φορά (46-56 στο 35΄) και στο 37΄ έγραψε το μη αναστρέψιμο 48-62...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Καρπάνος, Κατραχούρας

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Σλούκας 3 (1), Παπαπέτρου 2, Γκραντ 11 (2), Ναν 10, Λεσόρ 12, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις 4, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου 16 (4).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5 (1), Ράιτ 13, Κέινααν 6 (2), Λαρεντζάκης 4, Μήτρου-Λονγκ 3, Φαλ 13, Παπανικολάου 9, Μπραζντέικις, Πίτερς 6 (1), Πετρούσεφ 10 (1).





