BAFTA 2024: οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς (εικόνες)

Ποιοι ήταν οι μεγάλοι νικητές των βραβείων BAFTA. Ποια βραβεία συγκέντρωσε η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου "Poor Things".

Μεγάλος νικητής για τα φετινά BAFTA φαίνεται πως είναι η ταινία "Όπενχάιμερ" που απέσπασε συνολικά επτά διακρίσεις.

Η Έμμα Στόουν κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού στα βρετανικά BAFTA για την ερμηνεία της στην ταινία Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου, με τον οποίο έφτασαν μαζι στο κόκκινο χαλί.

Το "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε εκτός από το βραβείο Α΄γυναικείου ρόλου της Έμα Στόουν ακόμη και τα βραβεία για τα καλύτερα οπτικά εφέ, τα καλύτερα κοστούμια, τον σχεδιασμό παραγωγής, αλλά και για το μακιγιάζ και τις κομμώσεις.

Το βραβείο της καλύτερης σκηνοθεσίας στα BAFTA κέρδισε ο Κρίστοφερ Νόλαν για την ταινία Οπενχάιμερ.

Για τον Α' ανδρικό ρόλο πήρε το βραβείο ο Κίλιαν Μέρφι, στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οπενχάιμερ.

Η ταινία του Νόλαν βραβέυτηκε απίσης για τη μουσική επένδυση, το μοντάζ , όπως και για τη φωτογραφία.

Βραβείο για τον Β΄ ανδρικό ρόλο πήρε ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, για την ερμηνεία του στην ταινία Οπενχάιμερ .

πήρε ο . Το βραβείο για την Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων απέσπασε το The Boy and the Heron (Το Αγόρι και ο Ερωδιός).

απέσπασε το (Το Αγόρι και ο Ερωδιός). Το βραβείο κ αλύτερου πρωτότυπου σεναρίου απέσπασε το Anatomy of a Fall (Ανατομία μιας πτώσης).

απέσπασε το (Ανατομία μιας πτώσης). Το βραβείο καλύτερης μη αγγλόφωνης ταινίας πήρε το Zone of Interest (Ζώνη Ενδιαφέροντος), καλύτερο ντοκιμαντέρ το 20 Days in Mariupol (20 μέρες στη Μαριούπολη), ενώ BAFTA για το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο πήρε το American Fiction.

Για την ερμηνεία της στο The Holdovers (Τα παιδιά του Χειμώνα) βραβεύτηκε με BAFTA η Da'Vine Joy Randolph, στην κατηγορία του Β' γυναικείου ρόλου.

The wonderful Da'Vine Joy Randolph gets emotional as she picks up her Supporting Actress BAFTA ?? #EEBAFTAs pic.twitter.com/Px7LuQJojq — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024