Κοινωνία

ΑΠΘ: Έφοδος αστυνομικών στη Νομική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξημερώματα Δευτέρας οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Πώς ολοκληρώθηκε η επιχείρηση.

-

Έφοδο στη Νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου έκαναν τα ξημερώματα της Δευτέρας αστυνομικοί.

Οι ένστολοι μπήκαν στη Νομική, με σκοπό να δουν αν υπάρχουν μέσα καταληψίες, καθώς είναι πολλές οι σχολές του ΑΠΘ, που λόγω καταλήψεων είναι κλειστές.

Απώτερος σκοπός της αστυνομικής εφόδου ήταν η διεξαγωγή των εξετάσεων των φοιτητών, η οποία κινδυνεύει να «τιναχθεί» στον αέρα.

Η κάμερα του «Καλημέρα Ελλάδα» και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου κατέγραψαν το περιστατικό.

Για την έφοδο ήταν ενήμερος ο κοσμήτορας της Σχολής, ενώ στο σημείο έφτασε και ο πρόεδρος των καθηγητών του ΑΠΘ.

Λίγο μετά τις 7:00 η αστυνομική επιχείρηση ολοκληρώθηκε, χωρίς κάποιο εύρημα, αφού δεν υπήρχε κανένα άτομο μέσα στη Σχολή.

Στο σημείο συγκεντρώθηκαν και φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την αστυνομική έφοδο.

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο - Νεκρός κλέφτης: Έπαθε ηλεκτροπληξία σε μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ

Σεισμός στην Κάρπαθο

Καιρός: τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Δευτέρα