Κυψέλη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Εγκλωβίστηκαν ένοικοι

Μεγάλη επιχείρηση από πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων και την κατάσβεση της φωτιάς.

Έντρομοι ξύπνησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας οι κάτοικοι μιας γειτονιάς στην Κυψέλη, από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Οι φλόγες ξεπήδησαν στο διαμέρισμα λίγο πριν τις 6 το πρωί της Δευτέρας στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, επί της οδού Ανάφης, στο κέντρο της Αθήνας.

Κυρίως λόγω των καπνών, ένοικοι εγκλωβίστηκαν στο σπίτι τους. Τρεις εξ αυτών, μαζί με το σκυλάκι τους, απεγκλωβίστηκαν με την βοήθεια πυροσβεστών που έφθασαν άμεσα επί τόπου για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στο περιστατικό επιχείρησαν συνολικά 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σύμφωνα με τον ένοικο του σπιτιού, η φωτιά ξέσπασε απο βραχυκύκλωμα σε χριστουγενιάττικα λαμπάκια που ήταν εν λειτουργία.

