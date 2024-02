Κοινωνία

Κορινθία – Παλαιοχριστιανοί: Η δουλειά του πατέρα και οι σπουδές του παιδιού

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας παλαιοχριστιανών που βρέθηκαν στην Κορινθία.

«Δεν είναι σπηλιά , είναι καλύβα. Στη σπηλιά είναι η εκκλησία», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος της οικογένειας παλαιοχριστιανών, που βρέθηκε να ζει στην ορεινή Κορινθία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές.

Ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος παρομοίασε την οικογένεια με τους ορεσίβιους στην Κρήτη, τα παιδιά των οποίων κάνουν αγροτικές δουλειές και διαβεβαίωσε πως το αγόρι έχει τελειώσει το Δημοτικό και την Α’ Γυμνασίου.

Ως προς τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 45χρονος, είπε πως, «ο εντολέας μου ήθελε εσφαλμένα να διώξει τους κυνηγούς και το έκανε με λάθος τρόπο».

«Έχουν γονική μέριμνα και οι δύο, τα παιδιά δεν έχουν κανένα πρόβλημα, δεν αγνοούνται ούτε τα έχει απαγάγει η μητέρα», είπε σχετικά με την «εξαφάνιση» της μητέρας και των παιδιών από τις Αρχές ο δικηγόρος, σημειώνοντας πως, «και στις δύο αστυνομικές επιχειρήσεις ήταν εκεί τα παιδιά», ενώ ερωτηθείς για το πού βρίσκονται, απάντησε πως, «η μητέρα τους είχε ανειλημμένη υποχρέωση προς συγγενικό της πρόσωπο και πήρε τα παιδιά μαζί τους».

Για τις συνθήκες διαβίωσης είπε πως στο χώρο υπάρχει ρεύμα, αφού «ο πατέρας είχε τοποθετήσει φωτοβολταϊκά και λειτουργούσαν όλες οι συσκευές» και καταλόγισε υποκρισία στην κοινωνία, διερωτώμενος «γιατί τέσσερα χρόνια που όλοι ήξεραν ότι ζούσε εκεί κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για τα παιδιά;».

Ερωτηθείς για τα όπλα που βρέθηκαν στον χώρο, είπε πως, «τα όπλα τα είχε για την προστασία του, όχι για άλλο λόγο. Τα είχε παράνομα, όπως όλοι οι Κρητικοί».

Τέλος, για το πώς διαβιούσε η οικογένεια, σημείωσε ότι, «ο πατέρας ήταν υπάλληλος σε δήμο και πληρώνεται κανονικά, επίσης παράγει την τροφή του μόνος του. Έχει ελιές, γάλα, ζώα».





