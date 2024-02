Οικονομία

Αγρότες: Κάθοδος στην Αθήνα με εκατοντάδες τρακτέρ (βίντεο)

Που και πως θα συγκεντρωθούν τα τρακτέρ, πριν πάρουν την "τελική ευθεία' για το κέντρο της πρωτεύουσας. Τι λένε οι αγρότες.

-

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες των αγροτών για την μαζική και συντεταγμένη κάθοδο στο συλλαλητήριο της Αθήνας την Τρίτη. Παράλληλα κλιμακώνουν σταδιακά τις κινητοποιήσεις ανά τη χώρα με αποκλεισμούς δρόμων, λιμανιών και τελωνείων.

Με περισσότερα από 100 τρακτέρ ετοιμάζονται οι Θεσσαλοί να κατέβουν για να διαδηλώσουν στο Σύνταγμα. Πιο συγκεκριμένα, θα ξεκινήσουν από τη Θεσσαλία τα κονβόι με τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 10 το πρωί, στον Πλατύκαμπο. Στην πορεία, θα προστεθούν τρακτέρ από Καρδίτσα, Ανθήλη και Αταλάντη, πριν καταλήξουν στο Κάστρο Βοωτίας, όπου θα συγχωνευθούν με τα τρακτέρ της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Σωκράτης Αλειφτήρας, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", εκτιμάται ότι περίπου 200 τρακτέρ θα βρεθούν στην πλατεία Συντάγματος, ενώ 5.000 άτομα έχουν εγγραφεί για να μετακινηθούν με λεωφορεία.

Το ραντεβού των διαμαρτυρόμενων είναι στην Πλατεία Συντάγματος στις 18:30 της Τρίτης.

Σήμερα οι αγρότες της Χαλκιδικής αναμένεται να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ σε οργασμό προετοιμασιών βρίσκονται οι διαδικασίες των αγροτών για την μεταφορά των τρακτέρ τους στην Αθήνα, πολλά εκ των οποίων αναμένεται να φορτωθούν σε νταλίκες.

Στο μεταξύ, μήνυμα στήριξης τους έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η επιβράβευση και στήριξη των συνεπών και των πραγματικών παραγωγών, που δίνουν αγώνα καθημερινά στο χωράφι, πάντα όμως λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.

«Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι όντως είμαστε μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, που νοιάζεται όχι μόνο για τους πολλούς, αλλά και για τους λίγους -πρωτίστως για τους πιο ευάλωτους όπως είναι τα παιδιά- αποδίδοντας δικαιώματα, δικαιοσύνη και ελευθερία, σε μια μερίδα συμπολιτών μας που έως σήμερα τα στερούνταν. (…) Η επιβράβευση και στήριξη των συνεπών και των πραγματικών παραγωγών που δίνουν αγώνα καθημερινά στο χωράφι αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Διότι έτσι στηρίζουμε και τον πρωτογενή τομέα από το χωράφι έως το ράφι αλλά και τον καταναλωτή με καλύτερες τιμές (…) Τα προβλήματα είναι πολλά και σύνθετα. Ασφαλώς θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά δίπλα τους, πάντα όμως λαμβάνοντας υπόψη και τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο όσα πετύχαμε» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Κόκκινη γραμμή και απαραβίαστος κανόνας για το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει η αποφυγή της παρεμπόδισης και διατάραξης της διέλευσης των υπολοίπων που πολιτών που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε, εντάσσεται και η απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτης και του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

