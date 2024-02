Οικονομία

Οι αγρότες της Καρδίτσας ξεκίνησαν την κάθοδο προς την Αθήνα (βίντεο)

Δείτε εικόνες από drone του ΑΝΤ1 από την συγκέντρωση των αγροτών μετα τρακτέρ τους, πριν αφήσουν τον κόμβο στον Ε65 και ξεκινήσει η κάθοδος τους στην Αθήνα.

Ρεπορτάζ: Τζίνα Στασινοπούλου

Ξεκίνησε η κάθοδος των αγροτών της Καρδίτσας προς την Αθήνα. Οι αγρότες έφυγαν από τον κόμβο Ε65 και μαζί με τα τρακτέρ από τον Πλατύκαμπο, την Ανθήλη και την Αταλάντη, θα ενωθούν στο Κάστρο Βοιωτίας.

Τα τρακτέρ που ξεκίνησαν από τον Ε65 είναι των αγροτών της Καρδίτσας, των Τρικάλων και των Φαρσάλων, ενώ το κομβόι ακολουθούν έξι περιπολικά. Τρία προπορεύονται και τρία ακολουθούν από πίσω.

Οι αγρότες κινούνται στη δεξιά λωρίδα των εθνικών οδών, δίχως να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων, η οποία διεξάγεται κανονικά.

Για τη μεγάλη αυριανή συγκέντρωση στο Σύνταγμα ξεκινούν δύο μεγάλα κομβόι.

Το ένα είναι αυτό του Ε65 και το δεύτερο εκείνο της Λάρισας. Οι δεύτεροι αγρότες ξεκίνησαν από τον Πλατύκαμπο και μετά τις στάσεις στο Στεφανοβίκειο – όπου θα ενωθούν με τους αγρότες των περιοχών γύρω από τη λίμνη Κάρλα – και τον Αλμυρό, θα κατηφορίσουν προς την Ανθήλη, από όπου όλοι μαζί θα ξεκινήσουν προς το Κάστρο της Βοιωτίας.

Σε κάθε κόμβο από τον οποίο περνούν οι αγρότες βρίσκονται αστυνομικοί, ενώ σε πολλά σημεία της διαδρομής υπάρχουν «κινητά συνεργεία» για την παροχή οδικής βοήθειας που ενδεχομένως να χρειαστούν οι διαμαρτυρόμενοι.

Οι αγρότες της Πελοποννήσου έχουν ραντεβού στην Κόρινθο, όπου θα φτάσουν με πούλμαν και αγροτικά οχήματα.

Στη μεγάλη διαμαρτυρία θα βρεθούν και οι αγρότες της Κρήτης, οι οποίοι φεύγουν με πλοία από το νησί, για τον Πειραιά.

Η διαμαρτυρία των αγροτών από όλη την Ελλάδα είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη στις 18:30.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Σωκράτης Αλειφτήρας, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", εκτιμάται ότι περίπου 200 τρακτέρ θα βρεθούν στην πλατεία Συντάγματος, ενώ 5.000 άτομα έχουν εγγραφεί για να μετακινηθούν με λεωφορεία.





