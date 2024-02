Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: “Καυτή” Πολιτική Γραμματεία για το μέλλον του κόμματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Ο Στέφανος Κασσελάκης συμμετέχει μέσω zoom, καθώς βρίσκεται στο Λονδίνο.

-

Μέσα σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, διεξάγεται η κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πραγματοποιείται στον απόηχο του ερωτηματολογίου που έθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης προς τα μέλη του κόμματος και το οποίο μετατράπηκε σε θρυαλλίδα εξελίξεων, καθώς 17 κορυφαία στελέχη ζήτησαν εξηγήσεις από τον πρόεδρο.

Στην Κουμουνδούρου, όπου και πραγματοποιείται η συνεδρίαση, προσήλθαν τα μέλη του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης συμμετέχει μέσω zoom, καθώς βρίσκεται στο Λονδίνο.

Την έκτακτη σύγκληση της Π.Γ. ζήτησαν χθες 17 από τα 24 μέλη της. Συγκεκριμένα, το αίτημα υπέγραψαν οι: Παναγιώτα Μπελώνη Αράπη, Ολγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Ζωή Καρκούλια, Μαρία Κουβέλη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Γιάννης Ραγκούσης, Πάνος Ρήγας, Νίκος Σκορίνης, Ελένη Συμεωνίδου, Ολυμπία Τελιγιορίδου, Διονύσης Τεμπονέρας και Αλέκος Φλαμπουράρης.

Πρόκειται για στελέχη από διαφορετικές και ετερόκλητες «φυλές» του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Στήριξη σε Κασσελάκη από Τζάκρη, Κασιμάτη και Χρηστίδου

Υπέρ του προέδρου τοποθετήθηκε η Θεοδώρα Τζάκρη με δήλωσή της στην Αυγή. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι «δεν υπάρχουν βλάσφημα ερωτήματα που εξαιρούνται», ενώ έστειλε σαφές μήνυμα προς τους «διαφωνούντες» ότι «δεν απομένει άλλος χώρος για διαδικαστικές ενστάσεις ούτε χωράνε στην κρίσιμη στιγμή φιλοδοξίες αρχηγίσκων».

Υπέρ του ερωτηματολογίου τοποθετήθηκε και η βουλευτής του κόμματος Νίνα Κασιμάτη αλλά και η Ραλλία Χρηστίδου.

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο - Νεκρός κλέφτης: Έπαθε ηλεκτροπληξία σε μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ

Σεισμός στην Κάρπαθο

ΑΠΘ: Έφοδος αστυνομικών στη Νομική (βίντεο)