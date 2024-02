Οικονομία

ΓΣΕΕ: Ο κατώτατος μισθός πρέπει να είναι...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την πρόταση της για τον κατώτατο μισθό κατέθεσε σήμερα η ΓΣΕΕ. Αυτός θα πρέπει να διαμορφωθεί με δεδομένο τον υψηλό πληθωρισμό και τη μακροχρόνια και σωρευτική απώλεια της αγοραστικής δύναμης.

-

Την πρότασή της για τον κατώτατο μισθό στη χώρα μας το 2024 κατέθεσε σήμερα η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), όπως αυτή διαμορφώθηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της Συνομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην πρόταση της ΓΣΕΕ, «με δεδομένο τον υψηλό πληθωρισμό και τη μακροχρόνια και σωρευτική απώλεια της αγοραστικής δύναμης και βάσει του μείζονος στόχου των συνδικάτων, που είναι η διασφάλιση συνθηκών, στις οποίες κανένας εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό να μην βρίσκεται κάτω από το κατώφλι της φτώχειας και να έχει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο ο ίδιος και η οικογένειά του, η ολιστική πρόταση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) για τον κατώτατο μισθό το 2024 είναι η εξής:

Άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 908 ευρώ μηνιαίως και επαναφορά του καθορισμού του στον θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς ο ρόλος και η λειτουργία της ως ελάχιστου γενικού ορίου προστασίας, με καθολική εφαρμογή σε όλους τους εργαζόμενους, στο πλαίσιο διαβούλευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, είναι κρίσιμης σημασίας για την αποδοχή του τελικού προσδιορισμού του ύψους του, την ενίσχυση της κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης και, τελικά, τη συμμόρφωση των εργοδοτών, που θα επιτρέψει την αύξηση της αποτελεσματικότητας των θετικών του επιδράσεων στην οικονομία, την κοινωνία και τη δημοκρατία.

Αποκατάσταση των προστατευτικών ρυθμίσεων του ατομικού και του συλλογικού εργατικού δικαίου (καθολικότητα ισχύος των όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πλήρης μετενέργειά τους, αρχή της εύνοιας στη "συρροή" τους και επέκταση της ισχύος τους).

Άρση θεσμικών και νομοθετικών εμποδίων για την αύξηση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας (άνω του 80% των μισθωτών).

Ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας για αποτελεσματική αντιμετώπιση της εργοδοτικής παραβατικότητας.

Ρύθμιση και έλεγχος των ευέλικτων και των άτυπων μορφών εργασίας για την προστασία των κατώτατων ορίων αμοιβής και των συνθηκών εργασίας».

Ειδήσεις σήμερα:

“Ο άλλος άνθρωπος” - Πολυχρονόπουλος: Εγώ δεν απειλώ κανέναν, ζητώ έρευνα της Δικαιοσύνης (βίντεο)

Ναύπακτος: Αδέρφια καήκαν ζωντανά μέσα στο σπίτι τους (βίντεο)

Κόρινθος - Παλαιοχριστιανοί: Επίθεση στο συνεργείο του ΑΝΤ1 σε live μετάδοση (βίντεο)