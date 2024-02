Κοινωνία

Αγρότες - Κάθοδος στην Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν (εικόνες)

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις της τροχαίας. Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία, ποιο δρομολόγιο θα ακολουθήσουν τα τρακτέρ.

Λόγω της επικείμενης συγκέντρωσης - διαμαρτυρίας αγροτών την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024 στο κέντρο της Αθήνας, η Ελληνική Αστυνομία έχει καταρτίσει και θα εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων για την εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή των κινητοποιήσεων.

Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού αποτέλεσε η διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών να συνέρχονται, χωρίς να διαταράσσεται υπέρμετρα η κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν προσαρμοσμένα στην περίσταση μέτρα τροχαίας με τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε η μετακίνηση των αγροτών να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια για τους ίδιους και τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου, σε όλη τη διαδρομή από την περιφέρεια στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, η κίνηση των γεωργικών ελκυστήρων θα γίνει συνοδεία περιπολικών της Ελληνικής Αστυνομίας με συγκεκριμένο δρομολόγιο τόσο από το Κάστρο Βοιωτίας όσο και από τα Μέγαρα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν πριν τη μετάβαση στην Αθήνα. Παράλληλα, για να μην υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας έχει προγραμματισθεί τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν αγρότες να σταθμεύσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λόγω των μέτρων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις και στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).



Η τροχαία θα εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας κατά μήκος του δρομολογίου που θα ακολουθήσουν τα αγροτικά οχήματα: Λεωφόρος Αθηνών, Αχιλλέως, πλατεία Καραϊσκάκη. Θα κινηθούν αντίθετα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, την πλατεία Ομονοίας και την οδό Πανεπιστημίου, προκειμένου να φθάσουν στο Σύνταγμα.

Θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας πέριξ της πλατείας Ομονοίας.

Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αμαλίας, την οδό Πανεπιστημίου, τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και σε όλες τις κάθετες σε αυτές οδούς.

Η Βασιλίσσης Σοφίας θα διακοπεί από το ύψος της Βουλής και η κυκλοφορία στην κάθοδο θα γίνεται μέχρι και την οδό Σέκερη.

Τα οχήματα που κινούνται στην οδό Ακαδημίας θα κατευθύνονται μόνο προς την άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας.

