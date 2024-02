Κοινωνία

Ελευσίνα: αστυνομικός ταμπουρώθηκε σπίτι του μετά από καυγά με τη γυναίκα του

Πανικός στην Ελευσίνα. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές όταν ένας αστυνομικός, ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στην Ελευσίνα μετά από καυγά με τη σύζυγό του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έχει ψυχολογικά ζητήμαρτα,

Στο σημείο σπεύδουν ειδικός διαπραγματευτής και ψυχολόγος.

Όπως λένε πληροφορίες ο αστυνομικός ήταν ικανότατος κατά το παρελθον.

Αίσιο τέλος είχε τελικά η περιπέτεια, με τον αστυνομικό να πείθεται να παραδωθεί.

