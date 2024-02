Κοινωνία

Αγρότες: Η κάθοδος στην Αθήνα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Προ των πυλών της πρωτεύουσας βρίσκονται οι αγρότες όλης της χώρας, για την απογευματινή συγκέντρωση. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν.

Συγκεντρωμένα στο Κάστρο της Βοιωτίας βρίσκονται από χθες το απόγευμα τρακτέρ που έχουν μαζευτεί από όλα τα μπλόκα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας για θα λάβουν μέρος στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας.

Η κάθοδος προς την πρωτεύουσα θα ξεκινήσει σήμερα το πρωί, με στόχο, σύμφωνα με ανακοινώσεις, στις 17:30 να βρίσκονται στην πλατεία Ομονοίας και από εκεί στις 18:30 να πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία έως το Σύνταγμα.

Επιπλέον, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλη τη χώρα θα μεταβούν στην Αθήνα με δικά τους οχήματα αλλά και με λεωφορεία, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγω μόνο για 60 λεωφορεία από τη Θεσσαλία και περί τις 5.000 συμμετοχές αγροτών.

Οι αγρότες από την Δυτική Ελλάδα και από τα μπλόκα της Πελοποννήσου αναμένεται να συναντηθούν στην περιοχή των Μεγάρων, πριν κατευθυνθούν προς το κέντρο της πρωτεύουσας.

Στόχος του συλλαλητηρίου είναι σύμφωνα με τους παραγωγούς να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και να δοθούν λύσεις στο αυξημένο κόστος παραγωγής των τελευταίων ετών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Με συνοδεία περιπολικών της ελληνικής αστυνομίας θα γίνει η κάθοδος των τρακτέρ από το Κάστρο Βοιωτίας όσο και από τα Μέγαρα Αττικής, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν πριν τη μετάβαση στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, προκειμένου να μην υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας έχει προγραμματισθεί τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν αγρότες να σταθμεύσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λόγω των μέτρων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις και στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία - Τρόλεϊ).

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν είναι οι εξής:

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας κατά μήκος του δρομολογίου που θα ακολουθήσουν τα αγροτικά οχήματα: Λεωφόρος Αθηνών, Αχιλλέως, πλατεία Καραϊσκάκη. Θα κινηθούν αντίθετα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, την πλατεία Ομονοίας και την οδό Πανεπιστημίου, προκειμένου να φθάσουν στο Σύνταγμα. Θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας πέριξ της πλατείας Ομονοίας.

Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αμαλίας, την οδό Πανεπιστημίου, τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και σε όλες τις κάθετες σε αυτές οδούς.

Η Βασιλίσσης Σοφίας θα διακοπεί από το ύψος της Βουλής και η κυκλοφορία στην κάθοδο θα γίνεται μέχρι και την οδό Σέκερη.

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Ακαδημίας θα κατευθύνονται μόνο προς την άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας.

Όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 12:00 σήμερα.

Εξήγησε πως θα είναι κλειστή η Βασιλίσσης Σοφίας, όμως η Ακαδημίας και η Σταδίου θα είναι ανοιχτές. Τα τρακτέρ θα σταθμεύσουν στην Πανεπιστημίου.

«Μέχρι και αύριο το μεσημέρι, καλό θα ήταν οι πολίτες να μην χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους για το κέντρο της Αθήνας», εξήγησε.

Σημείωσε δε πως, «η ΕΛ.ΑΣ. θα είναι εκεί για να προστατεύσει τους αγρότες, γι αυτό τους συνοδεύει» και τόνισε πως, «υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους αγρότες, από την πρώτη στιγμή που ανακοίνωσαν την κάθοδό τους».

«Τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί»

Σε πολλά από τα αιτήματα των αγροτών η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί, αναγνωρίζοντας ότι είναι δικαιολογημένα, δήλωσε ο πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη ενώ για το ενδεχόμενο να δώσει η κυβέρνηση κάτι επιπλέον δήλωσε: «Εμείς δεν έχουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Και νομίζω ότι και οι αγρότες αυτό το αναγνωρίζουν και ξέρουν πολύ καλά ότι ήδη η κυβέρνηση μάλλον ξεπέρασε και τα όρια των προσδοκιών τους, ειδικά στο ζήτημα του ρεύματος. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι θα είναι μία κινητοποίηση η οποία θα έχει ένα χαρακτήρα, θα έλεγα, κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και πιστεύω ότι μετά τα πράγματα θα ξαναμπούν στο ρυθμό τους».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε πως «ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να συζητήσει τη μόνιμη χορήγηση της επιδότησης στα αγροτικά καύσιμα από το 2025, όπως γινόταν έως το 2016 όταν κόπηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση».

Ανέφερε ότι εντός του σχεδίου Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ρυθμίσεις αναφορικά με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο.

Οι διατάξεις που κατατέθηκαν προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής:

Καθορισμού μηδενικού συντελεστή ΕΦΚ για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται στη γεωργία, για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, με την εφαρμογή της διαδικασίας επιστροφής στους δικαιούχους αγρότες του ΕΦΚ, που καταβάλλουν κατά την αγορά του καυσίμου.

Ότι ποσοστό επί των δικαιούμενων ποσών επιστροφής, μπορεί να καταβληθεί προκαταβολικά.

Το ακατάσχετο και ανεκχώρητο του ποσού από την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Σημειώνεται ότι κατά την συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με την 15μελή επιτροπή των Μπλόκων την προηγούμενη Τρίτη, ανακοινώθηκε η επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο ύψος 82 εκατ. ευρώ.

Η προκαταβολή των 40 εκατ. ευρώ θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως τέλη Μαρτίου ενώ τα υπόλοιπα χρήματα έως τέλος του έτους.

