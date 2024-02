Κοινωνία

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Eπανέφερε τα παιδιά στο σχολείο” έλεγε η νονά στον πατέρα

Στον ΑΝΤ1 και στην εκμπομπή ''Καλημέρα Ελλάδα'' μίλησε η νονά του ενός από τα παιδιά της οικογένειας των παλαιοχριστιανών της ορεινής Κορινθίας. Σχετικά με την απασχοληση του πατέρα από τον Δήμο μίλησε η αντιδήμαρχος οικονομικών.

Η νονά του 6χρονου κοριτσιού της οικογένειας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Καλημέρα Ελλάδα'' στον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου.

Αρχικά αναφέρθηκε στην εργασία του πατέρα της οικογένειας λέγοντας «όταν μιλούσαμε μου έλεγε ότι ετοιμάζει τα χαρτιά του για να τα στείλει στον δήμο καθώς θα άλλαζε ειδικότητα».

Σχετικά με το αν πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο η κ. Καλλιόπη Γεωργιάδη είπε ότι «τα παιδιά πήγιαναν σχολείο μέχρι την περίοδο του κοβιντ. Τα δύο μεγάλα παιδιά, η Σοφία και η Παρασκευή έχουν τελειώσει το Λύκειο. Το αγόρι που έχω βαφτίσει τώρα είναι 6 ετών και θα έπρεπε να πηγαίνει πρώτη δημοτικού. Τα άλλα δύο αγόρια της οικογένειας είχαν πάει μέχρι έκτη δημοτικού και πρώτη γυμνασίου αντίστοιχα. Τώρα τα έχουν αποσύρει από το σχολείο, εγώ τους έλεγα να τα επαναφέρουν.»

Σε ερώτηση σχετικά με τον λόγο που λέει την μητέρα των παιδιών αδερφή του είπε «είναι κανονικά παντρεμένοι αυτό μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας»

Τέλος απάντησε γιατί κάποιο παιδί εμφανίστηκε να έχει την άποψη ότι το σχολείο μπορεί να διαφθείρει τα παιδιά. Το απέδωσε στον θρησκευτικό φανατισμό λέγοντας «όταν εχεις φανατιστεί θρησκευτικά και έχεις μάθει στο σπίτι σου να μην φλασφημάς ποτέ και πας στο σχολείο που ξέρετε πως είναι τα νέα παιδιά βγάζεις την άποψη αυτή»

Δεν είχε εμφανιστεί στην δουλειά

Η αντιδήμαρχος οικονομικών Καλλιόπη Γεωργιάδη μίλησε για την απασχόληση του πατέρα της οικογένειας από τον Δήμο.

«Σαν νεα διοίκηση είχαμε αποφασίσει να νοικοκυρέψουμε τον Δήμο. Θα έπρεπε να ερευνήσουμε και τους υπαλλήλους. Τον ψάξαμε και δεν τον βρίσκαμε

Δεν ξέρουμε για το προηγούμενο διάστημα. Εμείς αναλάβαμε από 1 Ιανουαρίου. Από ερωτήσεις που έχουμε κάνει δούλευε εξ αποστάσεως και όχι με τηλεργασία λόγω προβλημάτων υγείας. Επικοινώνησα μαζί του όμως δεν ήρθε ποτέ στην δουλειά. Τον καλέσαμε σε απολογία σε φυσική παρουσία και προχωρήσαμε σε ότι προβλέπει ο νομος.» «Είχε κάνει χρήση της διάταξης που υπήρχε για τον κόβιντ που πλεον δεν ισχύει. Εμείς έχουμε κάνει όλα τα δέοντα και περιμένουμε τα συλλογικά όργανα να αποφανθούν»

