“The 2Night Show” - Καλλιμάνη: το περιστατικό με το πανέρι και η πορεία της στο τραγούδι (βίντεο)

Τι αποκάλυψε στην εκπομπή "The 2Night Show" και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η τραγουδίστρια.

Στην εκπομπή "The 2Night Show" βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας η Ιουλία Καλλιμάνη.

Η τραγουδίστρια, μίλησε μεταξύ άλλων για την καλλιτεχνική της πορεία και τις συνεργασίες της, αλλά και για το περιστατικό όπου ένας θαμώνας της πέταξε πανέρι με λουλούδια στο πρόσωπο.

"Αυτό συμβαίνει καθημερινά σε εμάς. Καμία άτυχη στιγμή, όλα καλά, δεν συνέβη κάτι. Φοβήθηκα. Εγώ κρατάω ότι πάντα στο τέλος της βραδιάς περνάμε καλά. Είμαι σίγουρη ότι δεν το έκαναν επίτηδες" είπε σχετικά με το θέμα η Ιουλία Καλλιμάνη.

Σε άλλο σημεία της συνέντευξής της, η τραγουδίστρια ανέφερε: "Είμαι πολύ χαρούμενη. Πού να το φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου όλο αυτό που μου συμβαίνει; Ευγνωμονώ τον Θεό καθημερινά, κλείνω 16 χρόνια φέτος στο τραγούδι.

Κατάλαβα ότι ηρεμεί η ψυχή σου και αλλάζουν τα πράγματα στη ζωή σου μόνο όταν ταπεινώνεσαι και λες: να έχουν όλοι. Και όχι να εύχεσαι να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Εμένα όταν ηρέμησε η ψυχή μου, μού ήρθαν όλα.

Πριν από μία 5ετία είπα στη μητέρα μου: γιατί αυτή και όχι εγώ; Μου λέει: τρώει από τη σκάφη σου; Είχε απόλυτο δίκιο. Γενικά προσπαθώ να μην έχω τοξικά πράγματα μέσα μου, για να μην χαλάω την ψυχούλα μου. Παλιά το σκεφτόμουν αυτό και με βασάνιζε".

Ακόμη είπε ότι τα τραγουδια για εκείνη είναι βιωματικά και πρέπει να τα αισθάνεται αλλά αποκάλυψε πως όταν ήταν μικρή ήθελε να γίνει τραγουδίστρια ή κομμώτρια.

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή είπε ότι ζηλεύει αλλά σε φυσιολογικά όρια και ανέφερε ότι στο παρελθόν την έχουν ζηλέψει πολλές φορές σε σχέσεις της.

