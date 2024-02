Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδος: Πέθανε 5χρονο κορίτσι - Πριν χρόνια είχε φύγει από την ζωή και η αδελφή του

Διπλή τραγωδία για οικογένεια στη Ρόδο. Είχε χάσει ακόμη ένα παιδί πριν λίγα χρόνια και τώρα θρηνεί για την 5χρονη.

Νέα τραγωδία συγκλονίζει το της Ρόδου, καθώς έφυγε το πρωί της Τρίτης από τη ζωή ένα πεντάχρονο κοριτσάκι από τη Ρόδο, το οποίο νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Το ακόμα πιο τραγικό είναι πως η οικογένεια, έχασε πριν από μερικά χρόνια από την ίδια ασθένεια και το πρώτο κοριτσάκι της και μέσα σε λγα χρόνια χωρίς καν να έχουν προλάβει να συνέλθουν από την πρώτη τραγωδία, έχασαν και το δεύτερο. Η οικογένεια έχει ακόμα ένα αγοράκι.

Το πεντάχρονο κοριτσάκι νοσηλευόταν τις τελευταίες 20 ημέρες στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει τη Ρόδο, καθώς πρόκειται για ιδιαιτέρως αγαπητή και γνωστή οικογένεια του νησιού που η μοίρα τη χτυπά για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια.

Πηγή: dimokratiki.gr

