Ηράκλειο: Στα δικαστήρια για ένα βίντεο στο...TikTok

Τι έδειχνε το βίντεο στο TikTok το οποίο ανάγκασε την γυναίκα να στραφεί στην δικαιοσύνη.

Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές τους μία πελάτισσα κομμωτηρίου με την κομμώτρια που ανέλαβε προ ημερών να περιποιηθεί την «κουπ» της και η πρώτη , εμφανώς δυσαρεστημένη, την διέσυρε στο πανελλήνιο.

Τελικώς, τα μέσα κοινωνική δικτύωσης εκτός από τα καλά τους, μπορούν να αποτελέσουν και το καλύτερο εργαλείο δυσφήμισης, όπως τουλάχιστον, θεώρησε κομμώτρια στην Κρήτη, η οποία είδε σε βίντεο στο TikTok την επιχείρησή της και μαζί την προτροπή του ατόμου που το ανέβασε να μην πατήσουν εκεί το πόδι τους ούτε απέξω.

Η κομμώτρια, νεαρής ηλικίας, όπως είπαν στο Creta24, φίλοι της που γνωρίζουν την υπόθεση, έπεσε από τα σύννεφα όταν πληροφορήθηκε από πελάτισσες και συγγενείς της τα όσα υπήρχαν εναντίον της στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

«Η κομμώτρια μόνο που δεν λιποθύμησε η γυναίκα με το διασυρμό που υπέστη, λόγω των χιλιάδων προβολών του συγκεκριμένου βίντεο» είπε φιλικό πρόσωπο της κομμώτριας. «Το βίντεο δεν το είδαν ένα ή δύο άτομα, αλλά χιλιάδες, έτσι για τη φίλη μου ήταν μονόδρομος η υποβολή της μήνυσης» ανέφερε η ίδια.

