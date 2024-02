Αθλητικά

WTA: Η Σάκκαρη ξεκίνησε με νίκη στο Ντουμπάι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το "δεξί" ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά του Ντουμπάι η Μαρία Σάκκαρη.

-

Με νίκη ξεκίνησε σήμερα η Μαρία Σάκκαρη τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 1000 στο Ντουμπάι. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο 11 στην παγκόσμια κατάταξη), νίκησε με 6-2 και 6-4 την Ισπανίδα Εμα Ναβάρο, Νο 23 του κόσμου και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο.

Να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη αναμέτρηση της 28χρονης πρωταθλήτριας μετά το «διαζύγιο» με τον Τομ Χιλ, έπειτα από συνεργασία έξι ετών. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η Σάκκαρη πέτυχε την πρώτη νίκη της στο κυρίως ταμπλό του Ντουμπάι, μετά από τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - Καταγγελία: Δάσκαλος καράτε ασέγλησε σε ανήλικη

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Eπανέφερε τα παιδιά στο σχολείο” έλεγε η νονά στον πατέρα

Δάφνη: Ληστεία σε φούρνο μέρα μεσημέρι - Την απείλησαν με μαχαίρι (βίντεο)