Αγρότες: Κονβόι από Αγρίνιο στην Εθνική Οδό - Φτάνουν στην Αθήνα με τρακτέρ, λεωφορεία και πλοία (βίντεο)

Τα τρακτέρ αναμένεται να μπουν αργότερα στην Αθήνα για το μεγάλο συλλαλητήριο που είναι προγραμματισμένο για τις 18:30 στην Πλατεία Συντάγματος.

Στην τροχιά των αγροτικών κινητοποιήσεων κινείται σήμερα όλη η χώρα, με πάνω από 150 τρακτέρ να καταφτάνουν στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, μαζί με χιλιάδες αγρότες που έρχονται στην πρωτεύουσα με λεωφορεία και αυτοκίνητα, από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Το συλλαλητήριο των αγροτών στην Αθήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 6 σήμερα το απόγευμα, ενώ λίγο μετά τις 9 το πρωί τα τρακτέρ ξεκίνησαν από το Κάστρο Βοιωτίας.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι το πρώτο κομβόι έφτασε στις Αφίδνες, όπου θα το περιμένει η Αστυνομία, που θα συνοδεύσει τους αγρότες, προκειμένου να μπουν συντεταγμένα στο κέντρο της πόλης.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου στον ΑΝΤ1, «μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ξεκινήσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας σε όλη τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι αγρότες».

Ανάμεσα στα τρακτέρ που θα συμμετέχουν στο συλλαλητήριο θα είναι δέκα είναι από την Εύβοια τα οποία νωρίς σήμερα το πρωί πατώντας κόρνες πέρασαν από την Χαλκίδα με πομπή κατευθυνόμενα προς το Σχηματάρι





Σε κάθε κόμβο από τον οποίο περνούν οι αγρότες βρίσκονται αστυνομικοί, ενώ σε πολλά σημεία της διαδρομής υπάρχουν «κινητά συνεργεία» για την παροχή οδικής βοήθειας που ενδεχομένως να χρειαστούν οι διαμαρτυρόμενοι. Οι αγρότες της Πελοποννήσου έχουν ραντεβού στην Κόρινθο, όπου θα φτάσουν με πούλμαν και αγροτικά οχήματα. Στη μεγάλη διαμαρτυρία θα βρεθούν και οι αγρότες της Κρήτης, οι οποίοι φεύγουν με πλοία από το νησί, για τον Πειραιά.





Με πούλμαν και πλοία από Κρήτη - Κομβόι από την Πελοπόννησο

Έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά οι αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι αναμένεται να κατευθυνθούν προς το Σύνταγμα ώστε να ενωθούν με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αγρότες από την Δυτική Ελλάδα και από τα μπλόκα της Πελοποννήσου θα συναντηθούν στην περιοχή των Μεγάρων, πριν κατευθυνθούν προς το κέντρο της πρωτεύουσας.

Να σημειωθεί πως ακόμα και από την Ημαθία και τον Έβρο, αγρότες φόρτωσαν τα τρακτέρ σε φορτηγά και νταλίκες, έτσι ώστε να έχουν συμβολική παρουσία στο συλλαλητήριο της Αθήνας.

Επιπλέον, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλη τη χώρα θα μεταβούν στην Αθήνα με δικά τους οχήματα αλλά και με λεωφορεία, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγω μόνο για 60 λεωφορεία από τη Θεσσαλία και περί τις 5.000 συμμετοχές αγροτών.

Τα τρακτέρ αναμένεται να μπουν αργότερα στην Αθήνα για το μεγάλο συλλαλητήριο που είναι προγραμματισμένο για τις 18:30 στην Πλατεία Συντάγματος.





