Οι αγρότες της Κρήτης στην Αθήνα για το συλλαλητήριο

Αγρότες από όλους τους νομούς της Κρήτης έφτασαν τα ξημερώματα στον Πειραιά, για να συμμετάσχουν στη μεγάλη διαμαρτυρία στο Σύνταγμα.

Αντιπροσωπεία περίπου 200 αγροτών από την Κρήτη βρίσκεται στην Αττική από τα ξημερώματα της Τρίτης, ώστε να συμμετάσχει στη μεγάλη πορεία που έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα το Σύνταγμα.

Οι αγρότες της Κρήτης, που έφτασαν στον Πειραιά χωρίς τρακτέρ, λόγω κόστους, έφυγαν από τα λιμάνια του Ηρακλείου και της Σούδας.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Χανίων Μανούσος Σταυριανουδάκης, που βρίσκεται στην Αθήνα για το συλλαλητήριο: «Ανεβήκαμε για να διαδηλώσουμε ειρηνικά στο Σύνταγμα και να ενώσουμε τη φωνή μας με αυτή των συναδέλφων μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, για τα δίκαια αιτήματα μας. Περιμένουμε η κυβέρνηση να δώσει λύση».

