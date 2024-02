Κοινωνία

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Προσωρινά κρατούμενος ο 39χρονος

Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο 39χρονος που πυροβόλησε την σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Αμίλητος καθ'ολη τη διάρκεια της αναμονής, έως ότου απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας, παρέμενε ο 39χρονος Αλβανός που σκότωσε την σύντροφό του Νίνα, το πρωί της Παρασκευής, πυροβολώντας την στο κεφάλι, μέσα στο διαμέρισμα που διέμεναν στα Καμίνια στο Ηράκλειο. Ο 39χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και παίρνει το δρόμο για τη φυλακή, χωρίς ωστόσο αυτό να φαίνεται να τον απασχολεί, όντας συντετριμμένος από την τραγωδία της περασμένης Παρασκευής.

Ο 39χρονος που αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση και παράνομη επανείσοδο στη χώρα, ενώπιον Ανακείτριας και Εισαγγελέα υποστήριξε, σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισής του, Έφη Σωμαρά, ότι πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα και πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει την σύντροφό του, την οποία υπεραγαπούσε.

Στο πλευρό του νωρίτερα ήταν η μητέρα και ο αδερφός του. Η μητέρα του 39χρονου φέρεται να είπε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι ο γιος της αγαπούσε πολύ την άτυχη κοπέλα και πως η ίδια την είχε σαν κόρη της. Η ίδια φέρεται να τόνισε ότι δε φαινόταν να έχουν προβλήματα, αντιθέτως φαίνονταν πολύ ευτυχισμένοι και εκείνη έλεγε στη μητέρα του 39χρονου πόσο πολύ τον αγαπούσε.

Η γυναίκα φέρεται να δήλωσε άγνοια για το όπλο και πως δε γνώριζε αν ο γιος της φοβόταν κάτι. Πρόσθεσε όμως ότι κατανάλωνε αλκοόλ σε καθημερινή βάση, όμως ποτέ δεν ήταν βίαιος, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες είπε πως δεν έκανε χρήση ναρκωτικών. Η ίδια περιέγραψε ένα αγαπημένο ζευγάρι, που εργαζόταν και τα έβγαζε πέρα.

Ο ισχυρισμός που προέβαλε ο 39χρονος από την πρώτη στιγμή, είναι ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ πήγε να κάνει ένα αστείο, πιστεύοντας ότι είχε ασφάλεια. Όταν συνειδητοποίησε ότι την πυροβόλησε, τα έχασε. Η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να κάνει διαδοχικές κλήσεις στο ΕΚΑΒ και στην συνέχεια κάλεσε στο «100».

Μάλιστα όπως είχε δηλώσει η διορισμένη συνήγορος υπεράσπισης του 39χρονου, Έφη Σωμαρά «ο άνθρωπος αυτός δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, είναι συντετριμμένος και βιώνει βαθύτατα αισθήματα θλίψης και πόνου δεδομένου ότι η μοιραία σφαίρα έπληξε την σύντροφο της ζωής του με την οποία σκόπευαν να παντρευτούν».

