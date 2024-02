Κοινωνία

Αγρότες - Αθήνα: Κλειστοί δρόμοι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (συνεχής ενημέρωση)

Δείτε αναλυτικά ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί και ποιοι θα κλείσουν τις επόμενες ώρες λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο κέντρο της Αθήνας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, σε δήλωση της, στις 16:00 της Τρίτης, σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, αναφέρει τα εξής.

«Λόγω της κίνησης των αγροτών προς το κέντρο της Αθήνας, σας ενημερώνουμε ότι μέσα στην επόμενη ώρα η Τροχαία συμπληρωματικά θα εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια τόσο η μετακίνηση των αγροτών όσο και η κίνηση των υπόλοιπων πολιτών στην περιοχή.

Ειδικότερα, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά τη Λεωφόρο Αθηνών και στον οδικό άξονα που περιλαμβάνει τις οδούς Δεληγιώργη, Πειραιώς, Σταδίου, Φιλελλήνων και Ξενοφώντος.

Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, την πλατεία Ομονοίας και την οδό Πανεπιστημίου.

Παρακαλούνται οι πολίτες να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων».

Νεότερη ενημέρωση:

Λόγω της συγκέντρωσης των αγροτών στην πλατεία Συντάγματος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων

Στη λεωφόρο Αμαλίας από την οδό Αθανασίου Διάκου μέχρι και τη Βουλή.

Στη Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη μέχρι και το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια.

Στην οδό Πανεπιστημίου

Λίγο μετά τις 6 η διακοπή κυκλοφορίας για την Πανεπιστημίου, ισχύει μόνο για το κομμάτι από την αρχή (πλατεία Συντάγματος( έως τη συμβολή με την οδό Αμερικής.

