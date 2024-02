Life

“5Χ5 Σπέσιαλ” στον ΑΝΤ1 με τον Θάνο Κιούση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πλατό του «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ γεμίζει με γέλια και απολαυστικές ατάκες από αγαπημένους και λαμπερούς καλεσμένους,

-

Ο Θάνος Κιούσης το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου φοράει τα «βραδινά» του και μας υποδέχεται με σπέσιαλ διάθεση σε ένα ακόμα νυχτερινό, εκθαμβωτικό και άκρως διασκεδαστικό «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ, που υπόσχεται να κάνει το Σαββατόβραδό μας πιο παιχνιδιάρικο με σπέσιαλ νέους γύρους!

Το «5x5» ΣΠΕΣΙΑΛ με τον Θάνο Κιούση, έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 17 Φεβρουάριου στον ΑΝΤ1 και το παρακολούθησαν 1.699.623 τηλεθεατές στο σύνολο του κοινού, για τουλάχιστον 1΄. Άνδρες και γυναίκες έπαιξαν «5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ, με το γυναικείο κοινό ηλικίας 25-34 να αγγίζει το 20,1 %, και το ανδρικό κοινό ηλικίας 25-34 να φτάνει το 16,7%.

Το πλατό του «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ και αυτό το Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, στις 21:00 γεμίζει με γέλια και απολαυστικές ατάκες από αγαπημένους και λαμπερούς καλεσμένους, που παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Δεσμός για τα σχολεία», που φέτος επικεντρώνει τις δράσεις του στην πλημμυροπαθή Θεσσαλία και στα σχολεία της περιοχής.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Θάνος Κιούσης μάς καλωσορίζει σε ένα μοναδικό βραδινό «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ που ενώνει την Ήπειρο με την Κρήτη σε ένα γλέντι με πολύ τραγούδι, χορό και απολαυστικό παιχνίδι!

Οι αρχηγοί των 2 ομάδων, ο Νίκος Ζωιδάκης και ο Γιάννης Καψάλης, είναι αστέρια της δημοτικής μας μουσικής και έτοιμοι να τα δώσουν όλα για την ομάδα τους, αλλά και για καλό σκοπό!

Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση: «Πείτε μας ποιο μουσικό όργανο σάς ξυπνάει κατευθείαν την όρεξη για χορό;»

Η λύρα του Νίκου Ζωιδάκη διπλά στο κλαρίνο των Ηπειρωτών δίνουν το σήμα και το παιχνίδι ξεκινά.

Οι παίκτες απαντούν στις απρόβλεπτες ερωτήσεις του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού με χιούμορ, φαντασία και ανεβασμένη διάθεση!

Πόσα μουσικά όργανα χωράνε στο πλατό του «5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ; Όλα όσα χρειάζονται για να στηθεί ένα γνήσιο γλέντι! Ο Νίκος Ζωιδάκης παίζει λύρα, ο Γιάννης Καψάλης χορεύει στους ρυθμούς της και φυσικά δεν λείπουν οι μαντινάδες για τον Θάνο και το «5X5» ΣΠΕΣΙΑΛ.

Οι «αντίπαλοι» παίκτες κάνουν το δικό τους μοναδικό σπέσιαλ παιχνίδι και επειδή, όπως συμβαίνει πάντα, από το «5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ κανείς δεν φεύγει χαμένος σίγουρα αυτά τα σπέσιαλ επεισόδια θα είναι για όλους, ένα μεγάλο δώρο!

«5Χ5» ΣΠΕΣΙΑΛ με τον Θάνο Κιούση: Σάββατο 24 Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Δείτε το trailer:





#5x5

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ Project Manager: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ Αρχισυντάκτρια: ΕΛΛΗ ΠΑΣΣΑ

ΕΛΛΗ ΠΑΣΣΑ Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ Βοηθός Σκηνοθέτης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΟΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΟΡΑΣ Οργάνωση Παραγωγής: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ Διεύθυνση Παραγωγής: ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΗΣ