Γεωργιανή μαφία - VOR V ZAKONE: Αυτά είναι τα συλληφθέντα μέλη της (εικόνες)

Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές από οικίες, τοκογλυφίες κατ’ επάγγελμα, αρπαγές και εκβιάσεις

Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία, τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες 6 μελών της γεωργιανής εγκληματικής οργάνωσης VOR V ZAKONE που συνελήφθησαν στις 12 Ιανουαρίου 2024.

Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές από οικίες, τοκογλυφίες κατ’ επάγγελμα, αρπαγές και εκβιάσεις. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές από οικίες και αποθήκες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, καθώς και στην επαρχία. Επίσης, τα μέλη της δραστηριοποιούνταν σε αρπαγές, εκβιασμούς και τοκογλυφίες. Η οργάνωση ήταν δομημένη στο πλαίσιο των Διεθνών Εγκληματικών Ομάδων και Οργανώσεων του Ευρασιατικού Οργανωμένου Εγκλήματος (κατά τη διεθνή ορολογία « VOR V ZAKONE»).

Όπως τονίζεται από την ΕΛΑΣ, επειδή οι παραπάνω αξιόποινες πράξεις προσβάλλουν τα έννομα αγαθά της δημόσιας τάξης και της ιδιοκτησίας, η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί, αφενός στην διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους κατηγορούμενους σε βάρος και άλλων θυμάτων και για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα και αφετέρου στην προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476202 του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και 210-6411111 της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Δείτε τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των έξι συλληφθέντων εδώ:

