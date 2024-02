Αθλητικά

Champions League: Προβάδισμα η Ίντερ, όλα ανοιχτά για Αϊντχόφεν και Ντόρτμουντ (εικόνες)

Η Ντόρτμουντ προηγήθηκε με τον Μάλεν, η Αϊντχόφεν ισοφάρισε με πέναλτι του Ντε Γιονγκ.

Μια από τις σπάνιες αμυντικές αδράνειες της Ατλέτικο Μαδρίτης του Σιμεόνε, χάρισε στην Ίντερ το μοναδικό γκολ στην μεταξύ τους αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Champions League στο Σαν Σιρο. Στο 79ο λεπτό ο Μάρκο Αρναούτοβιτς εκμεταλλεύτηκε το ισπανικό «δώρο» και διαμόρφωσε το 1-0 που δίνει προβάδισμα στους «νερατζούρι» ενόψει της ρεβάνς της 13ης Μαρτίου. Μια νίκη που αφιερώθηκε στη μνήμη του Αντρέας Μπρέμε, ο οποίος «έφυγε» σε ηλικία 63 ετών.

Στο Αϊντχόφεν ο Ντόνιελ Μάλεν άνοιξε το σκορ για τη Ντόρτμουντ στο 24΄ και «πλήγωσε» την PSV στην οποία αγωνιζόταν για τέσσερα χρόνια (2017-2021). Ο Ολλανδός σκόραρε για πρώτη φορά μετά από 14 μήνες σε ματς του Champions League. Οι γηπεδούχοι απάντησαν με πέναλτι του Λούουκ Ντε Γιονγκ στο 56΄ με τον βετεράνο στράικερ να διανύει εκπληκτική σεζόν και να πλησιάζει το ορόσημο των 30 γκολ. Μέχρι σήμερα έχει 28 (19 στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, 1 στο κύπελλο και 8 στην Ευρώπη). Έτσι, τα πάντα θα κριθούν στο «Σίγκναλ Ιντούνα» στις 13/3.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων για τη φάση των «16» του Champions League έχουν ως εξής:

Λειψία (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-1

(48΄ Μπραχίμ Ντίαζ)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 1-3

(34΄ Μάτσον - 10΄ Ντε Μπρόινε, 45΄+1΄ Μπερνάρντο Σίλβα, 90΄+3΄ Φόντεν)

Λάτσιο (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-0

(69΄πεν. Ιμόμπιλε)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) 2-0

(58΄ Μπαπέ, 70΄ Μπαρκολά)

Ιντερ (Ιταλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 1-0

(79΄ Αρναούτοβιτς)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-1

(56΄πεν. Λ. Ντε Γιονγκ - 24΄ Μάλεν)

Πόρτο (Πορτογαλία)-Αρσεναλ (Αγγλία) 21/02

Νάπολι (Ιταλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 21/02

* Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 5,6,12 και 13 Μαρτίου. Η κλήρωση για τις επόμενες φάσεις θα γίνει στις 15/3

