Κοινωνία

Μενίδι: Γονείς επιτέθηκαν σε παιδιά που έκαναν bullying στο παιδί τους

Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε στην περιοχή των Αχαρνών. Ψυχολόγους σε μόνιμη βάση στα σχολεία, ζητούν οι γονείς.

Ανήλικος δέχθηκε λεκτικές απειλές, άσεμνες χειρονομίες και δέχθηκε bullying, σε σχολείο των Αχαρνών.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του δήμου Αχαρνών μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και μετέφερε όσα του μεταφέρθηκαν για το περιστατικό που έγινε σε σχολείο της περιοχής.

Όπως είπε ο Στέλιος Βυθούλκας, την υπόθεση έχει ήδη αναλάβει η Αστυνομία.

Η υπόθεση ξετυλίχθηκε όταν το παιδί μίλησε στους καθηγητές του, οι οποίοι ενημέρωσαν τους γονείς τους και πήγαν στο σχολείο, προχθές Δευτέρα.

Πηγαίνοντας στο σχολείο οι γονείς του θύματος ενδοσχολικής βίας, επιτέθηκαν στα παιδιά που είχαν επιτεθεί στο παιδί τους, ενώ υπέβαλλαν και μήνυση.

«Διεκδικούμε να μπουν ψυχολόγοι σε όλα τα σχολεία, σε μόνιμη βάση», κατέληξε ο Σ. Βυθούλκας.

