Αγρότες: Αποχωρούν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα (εικόνες)

Κάποιες ώρες μετά τη συγκέντρωση των αγροτών στο Σύνταγμα, έγιναν συσκέψεις μεταξύ των αγροτών προκειμένου να μείνουν κάποιοι στην πρωτεύουσα.

Αναχωρούν σταδιακά τα τρακτέρ από το Σύνταγμα. Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους παρέμειναν όλη τη νύχτα στο Σύνταγμα, μετά το μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν χθες, με αίτημα πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Την Πέμπτη έχουν το επόμενο ραντεβού στα μπλόκα, όπου όπου θα εκτιμήσουν τα αποτελέσματα του συλλαλητηρίου και στη συνέχεια θα ληφθούν οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Πριν από λίγες ώρες έγιναν συσκέψεις μεταξύ των αγροτών προκειμένου να μείνουν κάποιοι στην πρωτεύουσα. Έτσι αγρότες από ορισμένα μπλόκα θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να… ακουστούν από την κυβέρνηση, όπως υποστηρίζουν.

Χθες περισσότεροι από 10.000 αγρότες, μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι συμμετείχαν στο συλλαλητήριο που έγινε χθες στο Σύνταγμα.

Άλλωστε, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε νωρίτερα ξεκαθαρίσει ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια για να δώσει κάτι επιπλέον, χαρακτήρισε το χθεσινό συλλαλητήριο, μέσο πίεσης που θα χρησιμοποιήσει προς τις Βρυξέλλες.

Πάντως, όπως ανέφεραν αγρότες από τη Θεσσαλία, για την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται ραντεβού με τον πρωθυπουργό. Εκεί θα συζητηθούν όπως είπαν ζητήματα που αφορούν τον κάμπο της Θεσσαλίας, ο οποίος επλήγη από τη θεομηνία «Daniel».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την αποχώρηση των τρακτέρ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην Αθήνα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, λόγω της επικείμενης αποχώρησης των τρακτέρ.

Ειδικότερα οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν κατά μήκος του δρομολογίου που θα ακολουθήσουν τα τρακτέρ: Πανεπιστημίου-Πλ. Ομονοίας-Αγ. Κωνσταντίνου-Πλ. Καραϊσκάκη-Αχιλλέως-Λ . Αθηνών-Λ. Κηφισού.

