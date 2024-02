Κοινωνία

Συλλήψεις ΕΛΑΣ: Θερμόαιμοι “μοίραζαν ξύλο” σε νυχτερινά μαγαζιά και γήπεδα (εικόνες)

Πώς τα μέλη της συμμορίας κατάφερναν να δημιουργούν συμπλοκές τόσο σε αγωνιστικούς χώρους, όσο και σε μπαρ.

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να διέπρατταν επιθέσεις σε πελάτες νυχτερινών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας και σε φιλάθλους κατά τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου εντός των αγωνιστικών χώρων, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο μέλος της συμμορίας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για επικίνδυνη και βαριά σωματική βλάβη που τελέσθηκε στο πλαίσιο συσταθείσας συμμορίας, για παράβαση των νόμων περί όπλων, ναρκωτικών, φωτοβολίδων και βεγγαλικών και περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, για παράβαση του Κ.Ο.Κ., για διατάραξη κοινής ειρήνης και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2022 φέρονται να διέπρατταν ξυλοδαρμούς πελατών σε νυχτερινά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, ενώ εμπλέκονταν και σε οπαδικά επεισόδια εντός αγωνιστικών χώρων κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων στην Αττική.

Διακριβώθηκε η εμπλοκή τους σε 2 επιθέσεις σε βάρος θαμώνων σε νυχτερινά μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας, κατά τους μήνες Μάρτιο και Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ο σοβαρός τραυματισμός πελατών, μεταξύ των οποίων και δυο εν ενεργεία αστυνομικών, καθώς επίσης και η συμμετοχή μελών της συμμορίας σε 2 συμπλοκές που έλαβαν χώρα μεταξύ οπαδών κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων και τον Φεβρουάριο του 2024 σε αγωνιστικούς χώρους σε περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο του 2022 σε γήπεδο στο Γκάζι, τουλάχιστον 3 από τα μέλη της συμμορίας είχαν επιτεθεί κατά των αστυνομικών δυνάμεων με πέτρες, πλαστικά καθίσματα, πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια, φωτοβολίδες χειρός και με χρήση πυροσβεστήρων, τραυματίζοντας 2 αστυνομικούς. Επίσης, στις 18 Φεβρουαρίου 2024 σε γήπεδο στον Ασπρόπυργο, 2 από τους κατηγορούμενους ενεπλάκησαν στο περιστατικό με πυροβολισμούς.

Από τις σωματικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, αλλά και τις έρευνες σε κατοικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μεταλλική σιδερογροθιά με ενσωματωμένο αναδιπλούμενο μαχαίρι,

3 μπαλτάδες,

πτυσσόμενο γκλοπ,

νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν 1,5 γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης,

τσαντάκι ώμου,

γάντια μηχανής με κοκάλινη επένδυση,

αναδιπλούμενο μαχαίρι και αναδιπλούμενος σουγιάς,

15 φιαλίδια και 5 δισκία αγνώστων ουσιών, πιθανών αναβολικών,

3 αεροβόλα πιστόλια,

τσεκούρι μεσαίου μεγέθους,

πινακίδα Ι.Χ.Ε. καταφανώς πλαστή,

μονόκαννο κυνηγετικό όπλο άνευ αδείας,

20 φυσίγγια καραμπίνας,

2 αυτοσχέδιες συσκευασίες χρήσης ναρκωτικών ουσιών (φρίμπα) προσαρμοσμένες σε πλαστικά μπουκάλια,

χάρτινη συσκευασία με 1,8 γραμμάρια κοκαΐνη,

20 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ και χαρτονόμισμα των 200 ευρώ, καταφανώς πλαστά,

ρουχισμός, ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη διάπραξη των εκνόμων ενεργειών και

το χρηματικό ποσό των 320 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι 7 από τους κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

