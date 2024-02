Αθλητικά

Οπαδική βία: Συνελήφθη με κροτίδες στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός που πέταξε κροτίδα στον αγωνιστικό χώρο, συνελήφθη.

-

Ένας 23χρονος συνελήφθη με την κατηγορία ότι άναψε δύο κροτίδες στον προχθεσινό αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, στο γήπεδο της Τούμπας, πετώντας την μία στον αγωνιστικό χώρο.

Η ταυτοποίησή του έγινε κατόπιν αξιοποίησης του βιντεοληπτικού υλικού από το κλειστό κύκλωμα επιτήρησης του γηπέδου.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης τον συνέλαβαν και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και της αθλητικής νομοθεσίας.

Οδηγείται στον εισαγγελέα με την αυτόφωρη διαδικασία.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες: Η κάθοδος στην Αθήνα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Eπανέφερε τα παιδιά στο σχολείο” έλεγε η νονά στον πατέρα

Δάφνη: Ληστεία σε φούρνο μέρα μεσημέρι - Την απείλησαν με μαχαίρι (βίντεο)