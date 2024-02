Κοινωνία

Κορινθία: Ελεύθερος ο 46χρονος “παλαιοχριστιανός”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έδρα έκρινε ότι δε συντρέχει περαιτέρω κίνδυνος από την ελεύθερη κυκλοφορία του. Πότε συνεχίζεται η δίκη του.

-

Ελεύθερος αφέθηκε την Τετάρτη ο 45χρονος ο οποίος δηλώνει “παλαιοχριστιανός” και του οποίου η οικογένεια ζει απομονωμένη, στερούμενη βασικά αγαθά και υπό πρωτόγονες συνθήκες και υποδομές, σε κατακόμβη στην περιοχή του Δήμου Ευρωστίνης – Ξυλοκάστρου Κορινθίας, μετά από αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσής του για τις 4 Μαρτίου 2023 λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του συνηγόρου υπεράσπισής του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν τη διακοπή της διαδικασίας ο άνδρας επικαλέστηκε βαριά ψυχιατρική διαταραχή για τη μείωση του καταλογισμού του και υπέβαλε αίτημα να εξεταστεί από πραγματογνώμονα σχετικής ειδικότητας.

Να σημειώσουμε ότι αρχικά ο 45χρονος είχε αρχικά προσαχθεί για παρακώληση της αυτοψίας, διότι δεν ενημέρωνε για το που ακριβώς βρίσκονται τρία ανήλικα τέκνα του, και εν συνεχεία η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη με τις κατηγορίες της απείθειας, της έκθεσης ανηλίκου και της παράβασης του νόμου περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης ανηλίκων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Δεν μου αρέσει που δεν πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά” λέει η αδερφή

Αγρότες: Φεύγουν από την Αθήνα και αποφασίζουν τις επόμενες κινητοποιήσεις τους

Γιούτα: 9χρονο παιδί σκότωσε μέλος της οικογένειάς του