Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Δεν μου αρέσει που δεν πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά” λέει η αδερφή

Τι είπε για τις πεποιθήσεις του αδερφού της. Τι ζητά σχετικά με το τεστ DNA και για ποιο πράγμα κάνει έκκληση στην γυναίκα του αδεφού της που έχει μαζί της τα παιδιά και αναζητείται.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Καλημέρα Ελλάδα'' και στον Γιώργο Παπαδάκη μίλησε η αδερφή του Μανώλη Καλαϊτζιδάκη, του πατέρα από την οικογένεια που δηλώνουν παλιοχριστιανοί και ζουνε σε ένα αυτοσχέδιο λαγούμι στην ορεινή Κορινθία.

Σχετικά με τον αδερφό της είπε «Η ζωή του αδερφού μου δεν είχε κάτι το περίεργο από μικρούς μας μεγαλώσανε πάρα πολύ ωραία δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα. Απλά μεγαλώσαμε σε νησί. Ο αδερφός μου λατρεύει τα παιδιά του δεν υπάρχει περίπτωση αιμομιξίας.»

Όσον αφορά τις πεποιθήσεις που έχει ο αδερφός της ανέφερε «Τα πιστεύω του κάθε ανθρώπου είναι σεβαστά. Είμαστε μια οικογένεια που είμαστε πολύ δεμένοι μεταξύ μας.»

Συνέχισε λέγοντας ότι δεν γνώριζε ακριβώς τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας «Όσον αφορά τα παιδιά εγώ δεν πίστευα ότι θα δω κάτι τέτοιο στις κλήσεις βλέπαμε ένα τροχόσπιτο. Δεν ξέρω γιατί ο αδερφός μου δεν τα πήγαινε σχολείο αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Άμα ο αδερφός μου είχε τέτοιες πεποιθήσεις δεν θα είχανε τελειώσει το σχολείο ούτε θα σπουδάζανε. Τις απόψεις του κάθε ανθρώπου και τα πιστεύω του τα σεβόμαστε»

Συνέχισε λέγοντας «Δεν μου αρέσει που δεν πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά του αδερφού μου δεν ξέρω γιατί το κάνει.»

Σχετικά με το γεγονός ότι ο αδερφός της δούλευε από απόσταση είπε « Και γω κάποια στιγμή έχω δουλέψει από απόσταση. Δύο χρόνια ήταν άνευ αποδοχών το υπόλοιπο κομμάτι δεν μπορώ να το ξέρω.»

Σε ερώτηση για τον λόγο που αρνείται ο αδερφός της να γίνει τέστ DNA είπε «Το ποιανού είναι το παιδί της ανιψιάς μου δεν αφορά κανέναν. Ο αδελφός μου αρνείται το τεστ DNA στα πλαίσια του παλαιόχριστιανισμού. Θέλω να πω στον αδερφό μου να κάνει το τεστ DNA. Είμαστε όλοι εδώ για να σας βοηθήσουμε, η σύζυγος του αδερφού μου μπορεί να έχει φοβηθεί μην της πάρουνε τα παιδιά. Κάνω έκκληση στην σύζυγό του αδερφού μου να γυρίσει με τα παιδιά.»

Νωρίτερα στην εκπομπή ο Γιώργος Καλλιακμάνης είπε ,σχετικά με την πληροφορία ότι η μητέρα των παιδιών της οικογένειας κρύβεται σε ένα μοναστήρι, ότι δεν ισχύει. Επίσης το πιθανότερο είναι οτι δεν είναι ούτε στην γιαγιά των παιδιών.





