Μαγιορκίνης - Ιλαρά: Οι πιο ευάλωτοι και η δεύτερη δόση του εμβολίου

Σε ποια πληθυσμιακή ομάδα καταγράφεται πάνω από το 50% των κρουσμάτων στη χώρα μας. Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν ακόμη και στα 60.

Για την επιδημιολογική εικόνα της ιλαράς στη χώρα μας μίλησε στην ΕΡΤ ο Γκίκας Μαγιορκίνης, καθηγητής υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ λέγοντας ότι είναι ένα από τα νοσήματα που προστατευόμαστε πλήρως μέσω του εμβολιασμού που γίνεται στην παιδική ηλικία. Όπως τόνισε ο εμβολιασμός συνήθως «συστήνεται μετά το πρώτο έτος (η πρώτη δόση) και μετά το δεύτερο έτος η δεύτερη δόση, παρέχοντας 100% προστασία για όλη μας τη ζωή».

Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι όσοι εμβολιαστούν δεν θα κολλήσουν ιλαρά. Ωστόσο, όπως είπε, στην χώρα μας υπάρχουν πληθυσμοί που δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό και γι’ αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά εκτεθειμένοι.

«Πάνω από το 50% των κρουσμάτων παρατηρείται σε πληθυσμούς Ρομά. Αυτό που πρέπει όμως να τονίσουμε είναι ότι όσοι είναι εμβολιασμένοι δεν έχουν κανένα απολύτως φόβο να κολλήσουν από αυτούς που είναι μη εμβολιασμένοι», σημείωσε.

Αναφορικά με όλους τους ενήλικες που δεν έχουν κάνει και τις δύο δόσεις τόνισε ότι όλοι όσοι έχουν περάσει την ιλαρά, έχουν εφ’ όρου ζωής ανοσία. «Εάν δεν έχει κάνει κάποιος τη δεύτερη δόση, μπορεί να την κάνει οποτεδήποτε. Ακόμα και στα 60 έτη» δήλωσε. Ερωτηθείς για το πώς μπορεί να διαπιστώσει κάποιος ενήλικας εάν έχει εμβολιαστεί ο κ. Μαγιορκίνης ανέφερε ότι μπορεί να κάνει τεστ αντισωμάτων.

Σχολιάζοντας την αύξηση του ποσοστού μολύνσεων που καταγράφει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξήγησε ότι υπάρχουν μεγάλα κενά εμβολιασμού τα οποία προέκυψαν μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων. «Βλέπουμε μεγάλη αύξηση και στη Ρουμανία και στη Ρωσία» είπε και πρόσθεσε ότι και σε αρκετές χώρες του Τρίτου κόσμου, για λόγους οικονομικών προτεραιοτήτων, δεν έχει ακολουθηθεί σωστά το πρόγραμμα του εμβολιασμού.

