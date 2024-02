Κόσμος

Ο Μάικ Πομπέο “επιστρέφει” στην Αθήνα

Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει ακόμη ένα ταξίδι στην Ελλάδα το προσεχές διάστημα.

Στην Αθήνα θα βρεθεί το Μάιο ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, ο οποίος πρόκειται να συμμετάσχει ως ομιλητής στο «4ο Archon International Conference of Religious Freedom» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από την Κυριακή 26, μέχρι και την Τετάρτη 29 Μαίου 2024.

Το Συνέδριο, το οποίο θα τελεί υπό την καθοδήγηση του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, θα εστιάσει στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη θρησκευτική ελευθερία. Σε αυτό θα συναντηθούν για πρώτη φορά Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την Αμερική, τα μέλη της Αδελφότητας Παναγίας Παμμακαρίστου στην Ελλάδα, καθώς και Άρχοντες από τον Καναδά, την Ευρώπη και την Αυστραλία.

Οι Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποτελούν μια αφοσιωμένη ομάδα ηγετικών προσωπικοτήτων, που εργάζεται αδιάκοπα για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας για όλους και τη διασφάλιση του μέλλοντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου - του ιστορικού πνευματικού κέντρου των 300+ εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών του κόσμου.

«Οι Άρχοντες αποτελούν επί μακρόν ένα προπύργιο στην υπεράσπιση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των πιστών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο. «Καθώς αντιμετωπίζουμε ένα αυξανόμενο κύμα θρησκευτικών διώξεων και συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο, είμαι υπερήφανος που συνεχίζω να συνεισφέρω στο σημαντικό έργο των Αρχόντων».

«Ο Υπουργός Πομπέο έθεσε μέτωπο και επίκεντρο τη θρησκευτική ελευθερία κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Εξωτερικών», δήλωσε ο Εθνικός Διοικητής του Τάγματος των Αρχόντων στην Αμερική Δρ. Αντώνιος Λυμπεράκης. «Είναι τιμή μας που έχουμε έναν τόσο διακεκριμένο ομιλητή στο «4th Archon International Conference on Religious Freedom».

Ο Μάικλ Πομπέο υπηρέτησε ως 70ος πουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) και εξελέγη για τέσσερις θητείες ως βουλευτής στο Κογκρέσο, εκπροσωπώντας την Τέταρτη Περιφέρεια του Κάνσας. Αποφοίτησε πρώτος στην τάξη του από τη Σχολή Ευελπίδων των Ηνωμένων Πολιτειών στο West Point το 1986, και επίσης σπούδασε νομική μέχρι επιπέδου διδακτορικής διατριβής στη Νομική Σχολή του Harvard. Επί του παρόντος υπηρετεί ως Ανώτερος Σύμβουλος για Παγκόσμιες Υποθέσεις στο Αμερικανικό Κέντρο Δικαίου και Δικαιοσύνης και είναι Μέλος του Ινστιτούτου Hudson.

