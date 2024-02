Οικονομία

“Sports Pass”: Ποιους μαθητές αφορά το voucher

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ύψος του ποσού που θα χορηγηθεί σε μαθητές για να συμμετάσχουν στον αναπτυξιακό αθλητισμό. Το ποσό που θα δοθεί.

-

Παροχή voucher για την ενασχόληση μαθητών με τον αθλητισμό ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, υπό τον τίτλο “Sports Pass”.

Το πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση της άθληση, θα ενεργοποιηθεί το τρίτο τρίμηνο του 2024 και θα αφορά στην εγγραφή μαθητών σε αθλητικά σωματεία.

Αφορά σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου και το ύψος του voucher θα είναι στα 300 ευρώ.

Η επιχορήγηση θα δοθεί σε περίπου 35.000 μαθητές, από τους 100.000 που φοιτούν στην Α’ Γυμνασίου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

«Όπως σημειώνεται στο σχέδιο δράσης του Υπουργείου για το 2024 (σελ.107, κεφ. 8.2, “Αθλητισμός στο σχολείο”), προβλέπεται πρόγραμμα ενίσχυσης της άθλησης των παιδιών, παρέχοντας την ευκαιρία σε πολλούς μαθητές της Α’ Γυμνασίου να εγγραφούν σε Αθλητικούς Συλλόγους της αρεσκείας τους ενισχύοντας τον αναπτυξιακό αθλητισμό.

Με περίπου 100.000 μαθητές να απαρτίζουν τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται το μέτρο, μόλις 35.000 θα δικαιούνται το ποσό των 300 ευρώ του voucher, οι οποίοι θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα με βάση οικογενειακά και εισοδηματικά κριτήρια».

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Αστυνομικοί σκότωσαν άνδρα που τους απειλούσε με... πλαστικό πιρούνι (βίντεο)

Εορτολόγιο - 22 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Αθήνα - Δικαστήρια: Αποχή δικηγόρων την Πέμπτη