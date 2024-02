Δυτική Όχθη: Φονική επίθεση κατά Ισραηλινών εποίκων (εικόνες)

Νεκροί και από τις δύο πλευρές στο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στη Δυτική Όχθη.

Τρεις Παλαιστίνιοι άνοιξαν σήμερα πυρ σε αυτοκινητιστές κοντά σε ισραηλινό σημείο ελέγχου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Ιερουσαλήμ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας πέντε, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά, δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασθενοφόρων του Ισραήλ Έλι Μπιν στο δημόσιο δίκτυο Kan.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι υπάρχει ένας νεκρός από την επίθεση και πρόσθεσε ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε οκτώ. Επίσης σημείωσε ότι από τα πυρά της έπεσαν νεκροί δύο οπλισμένοι άνδρες και τραυματίστηκε ένας τρίτος. Εκπρόσωπος της αστυνομίας επεσήμανε ότι οι ένοπλοι ήταν Παλαιστίνιοι, αλλά δεν διευκρίνισε περαιτέρω.

Η ισραηλινή αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν τρεις ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα εναντίον αυτοκινήτων κοντά στον ισραηλινό οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντας την επίθεση αυτή "τρομοκρατική".

Η ένταση στη Δυτική Όχθη είναι ήδη οξυμένη λόγω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Την Παρασκευή, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ενόπλους που η αστυνομία υποψιάζεται ότι ήταν Παλαιστίνιοι σε στάση λεωφορείου στο νότιο Ισραήλ.

Η ισραηλινή επίθεση κατά των μαχητών της Χαμάς στη Γάζα έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 29.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές, έχει προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στον παλαιστινιακό θύλακα και εκτοπίσει το μεγαλύτερο μέρος από τους 2,3 εκατομμύρια κατοίκους του.

