Κοινωνία

Αθήνα: “Κλειστό” το κέντρο λόγω διαδηλώσεων (εικόνες)

Σειρά εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, προκάλεσαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των διαδηλώσεων που από το πρωί της Πέμπτης λαμβάνουν χώρα εκεί.

Οι μελισσοκόμοι από όλη τη χώρα διαμαρτύρονται από νωρίς στο Σύνταγμα, όπου «καπνίζουν» τα καπνιστήρια από τα μελίσσια τους, ζητώντας να πάψουν οι ελληνοποιήσεις των μελιών, αλλά και να τους δοθούν ελαφρύνσεις στο πετρέλαιο.

Οι εργαζόμενοι στην Υγεία πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Μαβίλη, αντιδρώντας στα απογευματινά χειρουργεία που ξεκινούν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η ΠΟΕΔΗΝ, υπό την αιγίδα της οποίας διοργανώθηκε η παράσταση διαμαρτυρίας, ζητεί και προσλήψεις στα νοσοκομεία.

Επιπλέον, οι φοιτητές πραγματοποιούν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο από τις 12:00 στα Προπύλαια, διαμαρτυρόμενοι για την ίδρυση Μη Κρατικών Πανεπιστημίων.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

«Σήμερα, 22 Φεβρουαρίου βρίσκονται, ήδη, σε εξέλιξη πορείες –συγκεντρώσεις επαγγελματιών της μελισσοκομίας και του κλάδου Υγείας, οι οποίες κατά περίπτωση κινήθηκαν μέσω της Λεωφόρου Αθηνών προς το Σύνταγμα και από την Πλατεία Μαβίλη, ομοίως, με κατεύθυνση το κέντρο της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ληφθεί μέτρα αποσυμφόρησης της κίνησης πραγματοποιώντας εκτροπές και διακοπές κυκλοφορίας, όπου ήταν απαραίτητες, κατά το μήκος των ανωτέρω διαδρομών.

Ειδικότερα, οι μελισσοκόμοι έχουν αφιχθεί στο Σύνταγμα οπότε εφαρμόζονται μέτρα Τροχαίας και βρίσκονται στη λεωφορειολωρίδα στη Λεωφόρο Αμαλίας, ενώ οι εργαζόμενοι στον κλάδο υγείας πορεύονται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας και ως εκ τούτου η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται κανονικά στο οδικό δίκτυο.

Τα μέτρα τροχαίας αναμένεται να λάβουν πλήρη έκταση στις 12:00 το μεσημέρι, που έχει προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Πανεπιστημίου, στην οδό Σταδίου και στις οδούς πέριξ της Πλατείας Συντάγματος και στις υπόλοιπες οδούς όπου θα κινηθούν οι διαδηλωτές.

Διακοπές κυκλοφορίας θα υπάρξουν στη Λεωφόρο Αμαλίας, καθώς και στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων.

Θα παρέχουμε συνεχή πληροφόρηση για περαιτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».





