Ντάνι Άλβες: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση για σεξουαλική επίθεση

Τι ποινή θα χρειαστεί να εκτίσει ο Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα.

Το δικαστήριο της Βαρκελώνης καταδίκασε σήμερα τον Ντάνι Αλβες σε φυλάκιση για 4.5 χρόνια για σεξουαλική επίθεση.

Ο Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής, κατηγορούμενος για τον βιασμό μιας 23χρονης γυναίκας σε μπάνιο νυχτερινού κέντρου στην Ισπανία, κρίθηκε από το ανώτατο δικαστήριο της Καταλονίας ένοχος και τον καταδίκασε σε φυλάκιση.

Η πρόταση της εισαγγελίας ήταν να του επιβληθεί κάθειρξη εννέα ετών, καθώς και να πληρώσει αποζημίωση ύψους 150.000 ευρώ στο θύμα, να του επιβληθούν επίσης, περιοριστικά μέτρα ενός χιλιομέτρου από την καταγγέλλουσα, καθώς και να βρίσκεται σε 10ετή επιτηρήση.

Ο Βραζιλιάνος στην απολογία του δήλωσε αθώος και ισχυρίστηκε ότι υπήρξε σεξουαλική συνεύρεση, η οποία όμως έγινε με συναίνεση και δεν επιτέθηκε στο θύμα της υπόθεσης.

