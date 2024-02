Κοινωνία

Θεσσαλία - Σχολικά γεύματα: Επεκτείνεται το πρόγραμμα στις πληγείσες περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι δήμοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων.

-

Στην επέκταση του προγράμματος σχολικών γευμάτων σε επιπλέον 20 δήμους – από τους οποίους οι μισοί είναι στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας – προχωρεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενισχύοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των γευμάτων που διατίθενται σε δήμους με αποδεδειγμένα αυξημένες ανάγκες.

Το υπουργείο μέσω του ΟΠΕΚΑ θα διαθέσει ποσό 344.998.674 ευρώ για να εξασφαλιστεί καθημερινά η παροχή των σχολικών γευμάτων σε 231.062 μαθητές από 217.267 που στηρίζει σήμερα το πρόγραμμα.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, οι δήμοι της χώρας στους οποίους υλοποιείται το πρόγραμμα αυξάνονται από 133 σε 153.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι «διευρύνουμε το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας. Γνωρίζουμε ότι εκεί ειδικά οι ανάγκες των οικογενειών παραμένουν πολύ μεγάλες. Κάθε μέρα περισσότερα από 231.000 παιδιά δημοτικού σε συνολικά 153 δήμους της χώρας, βρίσκουν στο σχολείο τους ζεστό, ποιοτικό και θρεπτικό φαγητό. Πιστεύουμε πολύ στο πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων καθώς εκτός των άλλων, βοηθάει τα παιδιά να αποκτούν από μικρή ηλικία, υγιεινές συνήθειες στο φαγητό».

Στο πρόγραμμα, μετά από αυστηρή ιεράρχηση αναγκών στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων προστέθηκαν στην περιοχή της Θεσσαλίας οι δήμοι Αλμυρού, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Αγιάς, Κιλελέρ, Τεμπών, Φαρκαδόνας, Παλαμά, Μουζακίου και Πύλης.

Παράλληλα, αυξάνεται ο αριθμός των γευμάτων που παρέχονται σε σχολεία των δήμων Βόλου, Λάρισας, Τρικκαίων, Καρδίτσας, Ελασσόνας, Φαρσάλων, Τυρνάβου και Σοφάδων.

Συνολικά στα σχολεία της Θεσσαλίας θα παρέχεται ζεστό μεσημεριανό γεύμα σε 19.081 μαθητές. Μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα μετείχαν 12.179 μαθητές.

Επιπλέον 10 Δήμοι προστέθηκαν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Συγκεκριμένα οι Δήμοι Σπάρτης, Λεβαδέων, Πρεβέζης, Πηνειού (Ηλείας), Σικυωνίων, Σιντικής, Μεσσήνης, Ζαχάρως, Καλαμαριάς και Ηλιουπόλεως.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - CII: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος εμπορικού διαδρόμου

Αθήνα: “Κλειστό” το κέντρο λόγω διαδηλώσεων (εικόνες)

Αγρότες διαλύουν μπλόκα και “κλείνουν” τελωνεία