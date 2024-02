Κόσμος

Βαλένθια: Φονική η φωτιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στη Βαλένθια.

-

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη εξαιτίας της πυρκαγιάς σε πολυκατοικία στην πόλη Βαλένθια της Ισπανίας, δήλωσε αξιωματούχος των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ενώ νωρίτερα οι αρχές έκαναν λόγο για 14 τραυματίες.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως έχουμε τέσσερις νεκρούς», δήλωσε στον Τύπο ο Χόρχε Σουάρεθ Τόρες, υποδιευθυντής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία Βαλένθια, προσθέτοντας πως δεν είναι ακόμη σε θέση να πει αν υπάρχουν αγνοούμενοι.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη στοά Κεφαλληνίας: Καταστράφηκε υλικό των θεάτρων “Μπροντγουέι” και “Δανδουλάκη”

Καιρός – Παρασκευή: Βροχές, καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας

Εορτολόγιο - 23 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα